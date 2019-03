Una mujer recibió dos disparos de su ex pareja Viernes, 15 de marzo de 2019 La víctima es una joven de 22 años de edad, identificada como Tamara P., quien se encuentra en estado reservado. El hecho ocurrió antes de la medianoche en el barrio Villa Vital de Goya y según fuentes, el agresor permanece prófugo.



Una mujer de 22 años identificada como Tamara Magalí P. fue herida con un arma de fuego por parte de su ex pareja identificado con el apellido de Saucedo. El hombre se encuentra prófugo y se realiza un intenso operativo policial en la zona.



Según los primero datos, el hecho se dio antes de la medianoche del jueves en el barrio Villa Vital sobre la calle Hipólito Irigoyen al 350, cuando un joven de apellido Saucedo persiguió durante varias cuadras a su ex novia, efectuó varios tiros, dos de los cuales impactaron en la joven.