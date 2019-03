El Movimiento Norte Grande integrará Encuentro por Corrientes

Jueves, 14 de marzo de 2019

Desde el grupo conformado por los jefes comunales de Itá Ibaté, Itatí, Ramada Paso, Berón de Astrada, San Miguel y Villa Olivari confirmaron que acompañarán a la alianza oficialista el 2 de junio. “Vamos a estar dentro de ECO”, dijeron.







El intendente de Berón de Astrada, Adrián Curi, confirmó en que el grupo de intendentes que integra el Movimiento Norte Grande se sumará a Encuentro por Corrientes (ECO) y traccionará a favor de la alianza gobernante en la elecciones del 2 de junio, donde se votarán legisladores provinciales y concejales.

“Vamos a estar dentro de ECO”, confirmó Curi, al tiempo que agregó que “si no podemos hacerlo como partido Norte Grande, lo haremos con otro sello”.

El grupo Norte Grande está conformado por los intendentes de Itá Ibaté, Itatí, Ramada Paso, Berón de Astrada, San Miguel y Villa Olivari.

Teniendo en cuenta la proximidad de la elección y que los procedimientos administrativos para inscribir un nuevo partido demanda ciertos tiempos, la estrategia de los intendentes del Norte Grande contempla un plan B porque la intención de pertenecer a ECO está firme.

“De cualquier manera estaremos sumando para ECO+Cambiemos”, aseveró Curi.

Sobre el sello alternativo que utilizarían en caso de no poder inscribirse como partido, el intendente de Itatí no dio precisiones porque esperan cerrar detalles con el gobernador Gustavo Valdés para acordar las formas de la integración al frente oficialista.

Este sábado el mandatario estará en la fiesta de la fundación de Berón de Astrada, que se realizará a las 19 y en este contexto puede darse el cónclave con los intendentes. Es decir que durante el fin de semana se puede formalizar la incorporación de Norte Grande a ECO. “Este sábado nos reuniremos con el gobernador y vamos a dirimir y diagramar nuestra incorporación a ECO+Cambiemos”, dijo Curi y aclaró que, caso contrario, el anuncio podría darse durante la próxima semana.

El grupo de los jefes comunales está decidido a participar en los comicios como un espacio que traccione a favor de los legisladores provinciales de ECO, que se elegirán en junio. Por eso estarán presentes mañana a las 17 en el Centro de Convenciones Espacio Andes, ubicado en la avenida Maipú 3840, para participar en la reunión de todos los partidos y agrupaciones que integran la alianza que llevó a Valdés al Sillón de Ferré.

“Vamos a estar en el encuentro de los socios porque nos invitó el gobernador Valdés y porque ya le expresamos que le vamos a acompañar muy fuerte en la campaña porque no hay ningún motivo que nos impida hacerlo”, sostuvo.

Curi minimizó el hecho de continuar o no con la denominación Norte Grande al declarar que “con sello o sin sello, ECO va a tener nuestros votos”.



Reunión de trabajo

Curi compartió ayer un almuerzo de trabajo con el gobernador y funcionarios provinciales tras las inauguración de dos edificios escolares, la salita de primeros auxilios en el paraje La Palmira y el ripio del camino que une Ramada Paso con Itatí. “Hablamos de proyectos para nuestros municipios, la incorporación a ECO lo dejamos para hacerlo en otro contexto”.