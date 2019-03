Nuevo parte médico: se agravó el estado de Sergio Denis Miércoles, 13 de marzo de 2019 La directora del Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, Olga Fernández, dio a conocer este miércoles 13 un nuevo y preocupante parte médico de Sergio Denis. "El paciente mostró un agravamiento de su estado como consecuencia de su politraumatismo",



"Las primeras 48 horas son fundamentales y no podemos dar pronósticos", agregó la profesional en relación al estado del cantante que sufrió un impactante accidente tras caerse durante un show.



Vale recordar que el marte, su hermana Nora, expresó: “Él está anticoagulado y no le pueden hacer una intervención grande, así que le hicieron una pequeña para poder descomprimir la presión cerebral, a esta altura...no sé si no intervienen… no hubo mejoría de nada, el cuadro es muy grave”. Luego, agregó: “Quiero que pase todo, está más en manos de Dios que de los médicos”.



Verónica Monti, pareja de Denis, también se había expresado al respecto: “Estoy esperando que suceda un milagro. Estoy un poco shockeada, no lo puedo creer. No estoy en contacto con nadie de la familia, soy periodista y sigo lo que pasa por los medios aunque estoy tratando de no mirar mucho. Fui al colegio con las hijas, conozco al hijo, pero hace seis meses que estamos y no tengo relación”.





“Él estaba bien de salud antes de viajar, pero siento que algo pasó en Tucumán. Me llamó ayer tipo ocho y media, súper bien, hablamos de lo que iba a hacer. Y el segundo llamado, el de las nueve, lo noté raro y triste. Me dijo que tenía más ganas de acostarse que de cantar. Yo no soy nada mística, pero sentí algo raro”, admitió la periodista.