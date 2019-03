La China Suárez y Benjamín Vicuña firmarán un contrato prenupcial

Miércoles, 13 de marzo de 2019

La pareja tomó la decisión de hacer un acuerdo legal antes del casamiento. Los detalles.





Hace tiempo que Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña tomaron la decisión de pasar por el altar y oficializar la relación sentimental entre ambos, que ya rindió frutos con la llegada de Magnolia a sus vidas. Sin embargo, luego de que ambos aceptaran ser parte de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la superproducción de Pol-Ka para El Trece, optaron por dejar la boda para más adelante.



La China Suárez y Gonzalo Heredia: "Hay que dejar la moda de las latas turcas y defender lo nuestro"



En una entrevista con revista Gente, la China sorprendió al revelar que, antes de dar el sí, ella quiere firmar un acuerdo prenupcial con el galán chileno. "Quiero casarme, pero claro que firmando un prenup con todo claro. No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar jamás de trabajar", aseguró la actriz. Vale recordar que Vicuña pertenece a una familia chilena de mucho dinero.



Benjamín Vicuña: “Es imposible estar ajeno al drama de los actores que están sin trabajo”



"En la reunión con la wedding planner me di cuenta de la fiaca que me da tener que elegir entre una silla de arpillera y una madera laqueada. ¡Solo quiero fiesta y amigos", expresó la rubia en relación a lo que le cuesta tomar la iniciativa para organizar la boda.





A su vez, la China contó cómo fue el especial momento en el que Benjamín le propuso casamiento en Chile. "Fue después de un almuerzo en el campo familiar. Yo estaba dispuesta a dormir una siesta, porque siempre la necesito. Y Benja me insistía: 'Ey, vamos a ver los caballos'. Entonces Isabel (la madre del actor) me decía: 'Vaia, vaia, chiquita, vaia...'. Llegamos a las caballerizas y se arrodilló. Mi primera reacción fue una carcajada. Sacó el anillo comprado con su mamá, me dijo unas palabras y tiró la pregunta. Puedo asegurar que fue un momento mágico".