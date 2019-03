Desaparecieron tres chicas que fueron a bailar a Pilar

Miércoles, 13 de marzo de 2019

Una cámara de seguridad las registró al salir de un boliche de ruta 8 junto a tres hombres. Por información comunicarse con la Comisaría Escobar 2°, personalmente o al teléfono 0348-441014.





El viernes a la noche fueron a bailar a un boliche del centro de Pilar y nadie volvió a verlas. Se trata de una joven de 21 años, su hermana de 14 y una amiga de la menor, cuyo último rastro fue registrado por una cámara de seguridad y se convirtió en una pista inquietante. "Creemos que les pasó algo", afirmó su familia.



Después de casi cinco días sin noticias de ellas, es poco lo que pudieron reconstruir los investigadores sobre sus últimos movimientos. De acuerdo al relato de los testigos, indicó Pilar a Diario, las chicas estuvieron primero en el boliche Soprano. De ahí se fueron por una supuesta discusión y cruzaron a otro local bailable, llamado Troya.



Más tarde las imágenes mostrarían que salieron de ese lugar junto a tres hombres y todos se subieron a un colectivo en dirección a Escobar. Desde ese momento, sus teléfonos celulares se apagaron y no hubo más movimiento en ninguna de sus redes sociales. A su casa no volvieron, y tampoco se comunicaron con ningún amigo ni conocido.



Desaparecieron. "No es normal", aseguró otra hermana de las chicas, en diálogo con Crónica. La joven aseguró que nunca antes se habían ido tantos días sin avisar. Si bien no reconoció a las personas que aparecían junto a ellas en la grabación, sí admitió haber estado en ese mismo boliche con anterioridad. "Vi cosas raras", se lamentó.