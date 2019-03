“Todas las noches me viene un pensamiento de la final contra River” Miércoles, 13 de marzo de 2019 El delantero de Boca reveló que se quedó con la espina por no haber jugado y pidió dar vuelta la página.





Los hinchas de Boca todavía no logran dejar atrás la final de la Copa Libertadores en Madrid. Los futbolistas, tampoco. Mauro Zárate, quien no jugó ninguno de los dos partidos por decisión de Guillermo Barros Schelotto, es uno de los que aún piensan en la derrota con River. Y se lamenta por no haber podido ni siquiera pisar el césped.



"Todas las noches me viene un pensamiento de la final contra River. Me queda esa bronca de no haber jugado la final en el Bernabéu, pero ya está, ya pasó. Hubiera sido muy lindo. Yo hablé con Guillermo, pero ahora ya no sirve de nada, hay que dar vuelta la página", dijo el ex Vélez en diálogo con Radio La Red.





La caída en esa final fue un duro golpe, pero el delantero, de gran presente con 5 goles en 10 partidos en 2019, ya quiere pensar en otra cosa. "No tenemos que hablar más del tema. Hay que volver a creer en este ciclo, en este nuevo trabajo; y darle para adelante. Lo que pasó, pasó".





¿Le gustaría jugar otra final con River este año? "Que se dé lo que se tenga que dar, yo lo que quiero es llegar a la final otra vez y ojalá levantar esa copa tan deseada", aseguró.



El martes, contra el Deportes Tolima, Zárate jugó un muy bien partido, hizo un gol y fabricó otro, que finalmente fue en contra. Sobre esa jugada, un tiro libre desde la izquierda, el delantero dio su explicación: "Había visto videos del arquero, siempre miro. No se movía de su palo, pero tiene la barrera más alta del fútbol".





Con la llegada de Alfaro y la salida de Edwin Cardona, Mauro quedó como uno de los ejecutores de tiros libres. Y el trabajo del DT lo ayuda a mejorar. "Nos vamos turnando con Carlos (Tevez), ya el año pasado lo hacíamos con Cardona. El que se siente mejor en ese momento lo patea. Gustavo, entre comillas, es un fanático de la pelota parada. Trabajamos bastante en la semana", reveló.





Por último, se refirió a una charla que se dio en el plantel y que salió a la luz hace muy poco. Tras el empate en Cochabamba con Jorge Wilstermann, los jugadores se reunieron en el vestuario y según Tevez salió algo muy positivo de allí.



"Son cosas que quedan en la intimidad, pero se dijeron cosas muy positivas en la cara, que es lo que más importa. Todos hablaron, casi todos. Obviamente los más jóvenes no; aportaron al escuchar y entender lo que está pasando. Pero muchos jugadores que no hablaban o no decían las cosas, se soltaron, hablaron y eso ayuda a que el grupo esté más fuerte y unido", finalizó.