Godoy Cruz se llevó un empate de Perú

Miércoles, 13 de marzo de 2019

Igualó 1-1 con Sporting Cristal y sumó su segundo punto. Lleva 6 sin ganar entre Superliga y Copa.





Godoy Cruz lo intentó pero no pudo. Ya son seis los partidos que acumula sin poder ganar entre la Superliga y la Copa Libertadores. Este martes igualó 1-1 ante Sporting Cristal, en el partido que se jugó en el estadio Nacional de Lima, en su segunda presentación por el grupo C. Al menos, un dato positivo para los dirigidos por Lucas Bernardi: quebraron una serie de 478 minutos sin convertir goles.



El conjunto peruano sorprendió muy rápido. Pase quirúrgico de Horacio Calcaterra a espaldas de una defensa estática, pecheó la pelota Jorge Cazulo en soledad pero alcanzó a manotear Roberto Ramírez sólo para dejarlo libre a Emanuel Herrera, quien definió en ángulo cerrado.





Godoy Cruz acusó el impacto y no bajó los brazos. Del tiro libre de Fabián Henríquez vino la sucesión de rebotes hasta que el pase atrás del Morro García encontró el zurdazo letal de Tomás Cardona para el 1-1.





El partido tuvo una buena dinámica en el juego, con alternancia en el manejo del balón. Los mendocinos tuvieron luego una chance inmejorable para aumentar el marcador. Sin embargo, el derechazo de Juan Martín Lucero se estrelló en el palo izquierdo.



El equilibrio persistió en el segundo tiempo. Las buenas intenciones chocaron con algunas imperfecciones en los pases y con las defensas muy enfocadas en obstruir el camino a las áreas. Jorge Cazulo otra vez muy libre y en posición de gol, pero esta vez su remate se fue por arriba. Por su parte, el zurdazo de media distancia de Fabián Henríquez también se fue desviado.





Ya expuestos a la merma física, Godoy Cruz se replegó con el objetivo de cuidar el punto, que se verá luego si le resulta valioso. Sporting Cristal apostó a la pelota detenida y de un envío desde el corner de Carlos Lobatón, un veterano de 39 años, estrelló la pelota en el travesaño. Enseguida, el desborde de Ángel González y el cabezazo de Richard Prieto se fue cerquita del palo derecho para ahogar el grito de gol de los bodegueros.



En el otro partido del grupo, Olimpia y Universidad de Concepción empataron 1-1 en el Defensores del Chaco, en Asunción del Paraguay. El uruguayo Tabaré Viudez, ex River, y Nicolás Orellana anotaron los goles.



El próximo compromiso de Godoy Cruz será el miércoles 27, cuando visite a Universidad de Concepción, en el estadio Ester Roa Rebolledo. El conjunto chileno lidera con 4 puntos. Lo escoltan Olimpia y Godoy Cruz con 2, y cierra Sporting Cristal con 1 unidad.