Denuncian a Óscar Ruiz por acoso sexual a ex árbitros Miércoles, 13 de marzo de 2019 Tres ex jueces deportivos del fútbol cafetero señalaron a su colega como autor de distintos actos de abusos sexuales y laborales. Qué dijo el presidente de la FCF.



Tres exárbitros del fútbol colombiano señalaron este martes al exjuez FIFA Óscar Julián Ruiz, uno de los más importantes de Sudamérica, por acoso sexual y laboral, en un nuevo capítulo de denuncias por abusos que mancha al balompié cafetero.



Los exréferis Harold Perilla y Carlos Chávez lo acusaron de toquetearlos y realizarles insinuaciones sexuales, mientras que Javier Reina lo culpó de vetarlo para pitar por denunciar influencias suyas -cuando Ruiz ya había dejado la actividad- en el colegiado arbitral colombiano.



“Desde 2007 hasta que me retiré, me acosó. Intentó tocarme los testículos y la cola, se me insinuaba. (Dijo) que él me podía llevar muy lejos porque tenía mucho poder”, afirmó Perilla, exárbitro internacional, a W Radio.







Perilla aseguró haber interpuesto una denuncia en la fiscalía, donde reposa una querella contra el exárbitro colombiano desde 2010 por acoso sexual, presentada por el también exjuez Mauricio Sánchez, que fue archivada en 2012 por falta de pruebas.



Según Perilla, que el año pasado se retiró tras haber dirigido decenas de partidos profesionales, Ruiz tenía el poder de imponer a miembros de la comisión técnica de árbitros, encargada de designar los jueces para los encuentros oficiales del fútbol colombiano.



Por su parte, Chávez aseguró que Ruiz lo manoseó al término de dirigir un partido profesional en 2008. “Salí de las duchas y me tocó la cola. Me dijo: ‘este paga impuesto esta noche'”, denunció en la misma emisora.



En tanto, Reina, exárbitro asistente, indicó que en 2017 no le renovaron el contrato y lo acusaron de ser un hacker por denunciar la injerencia que tenía Ruiz en el cuerpo arbitral, seis años después de haberse retirado.



Perilla también señaló al exréferi FIFA Ímer Machado, miembro de la Comisión Técnica del Departamento de Arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), de acoso sexual.



“Se me acercaba y me tocaba los testículos, me tuvieron que detener varias veces. Fue terrible. Muchas veces, me cogía la cola, trataba de desprestigiar mi trabajo. En ese momento no lo denuncié, hoy sí, a Ruiz también”, afirmó.



El exárbitro Julián Mejía también acusó a Machado de vetarlo para partidos de importancia por tardar en hacer un informe en contra de Perilla, en un juego en el que ofició de su asistente.



El presidente de la FCF, Ramón Jesurun, aseguró que, hasta el momento, la entidad no ha recibido “ninguna queja ni denuncia” sobre acosos sexuales o laborales que involucren a Ruiz o Machado.



El directivo aseguró que corresponde a la fiscalía investigar los señalamientos “hasta las últimas consecuencias”, aunque aseguró que se trata de asuntos individuales de los acusados.



En el caso de Machado, “considero que es un tema personal que involucra a un funcionario de la federación”, afirmó a periodistas en Bogotá.



Ruiz, quien no se ha pronunciado, dirigió en los mundiales de Corea y Japón-2002, Alemania-2006 y Sudáfrica-2010, además de eliminatorias sudamericanas y varias ediciones de la Copa Libertadores de América.



Los señalamientos contra Ruiz y Machado se suman al escándalo que envuelve en estos días a la Federación Colombiana de Fútbol por presuntos acosos sexuales y laborales de los que habrían sido víctimas integrantes de las selecciones femeninas sub-17 y mayores.



Desde finales del siglo pasado ha habido señalamientos, de parte de exjueces y directivos, de favorecimientos en el arbitraje colombiano a cambio de relaciones sexuales.



CV y agencia AFP