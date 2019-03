Con tres goles de Ronaldo, Juventus eliminó al Atlético

Martes, 12 de marzo de 2019

Con un triplete del portugués el conjunto italiano se impuso 3-0 al Atlético de Madrid y dio vuelta la serie.





El Atlético de Madrid había hecho su tarea a la perfección. Dos goles de ventaja y el arco en cero en su casa lo dejaban en un escenario auspicioso para su viaje a Italia. De ahí a considerar la serie liquidada había un abismo. Porque enfrente nada menos estaba la Juventus. Y Cristiano Ronaldo. Y fue el portugués el que, nuevamente, se vistió de verdugo ante el conjunto dirigido por el Cholo Simeone y dio vuelta la serie con un triplete para el 3-0 final.



Para jugar la Champions se armó el equipo italiano, ya acostumbrado a desfilar en el Calcio y apunto de sumar un nuevo Scudetto, el octavo en fila. Por eso todos los cañones estaban apuntados en darle vuelta la serie al Aleti y avanzar a cuartos.



Salió con todo el equipo de Massimiliano Allegri. Y enseguida tuvo la chance de ponerse en ventaja, pero el árbitro anuló el gol de Giorgio Chiellini por una supuesta infracción previa de Cristiano al arquero Jan Oblak.





Tras ese asedio de los primeros minutos el equipo del Cholo tomó aire y logró salir. Con un 4-4-2 bien definido. Con Koke por derecha y Thomas Lemar por la banda izquierda; y adelante con Griezmann y Alvaro Morata que quedaban muy aislados sin nadie que los abasteciera.



El Aleti se despegó de las cuerdas, salió al medio del ring, pero no supo qué hacer cuando tuvo la pelota. Sólo apostaba a envíos aéreos para Morata y ni siquiera contó con pelotas detenidas, una especialidad de la casa. En el primer tiempo no tuvo ni un córner el equipo del Cholo.



La monotonía la rompió Cristiano. Cuando menos atacaba Juventus transformó un centro de compromiso en un cabezazo soberbio para el 1-0. Sólo él podía confiar en que ese envío cruzado terminaría en gol. Y así la Juve quedó a tiro de los penales.





El complemento fue en la misma sintonía, con los italianos dominando y llevándose puesto al conjunto del Cholo. Al minuto ya avisó y a los tres emparejó la serie. Fue de nuevo el portugués el que ganó en medio del área chica, entre los centrales, y su cabezazo se dirigió al ángulo. Pareció que Oblak había llegado de manera milagrosa a evitar el gol, pero la tecnología le avisó al juez que la pelota pasó la línea, por lo que fue un gol "tecnológico".



Con la serie igualada, la Juve levantó el pie del acelerador. Un poco por decisión propia y miedo al gol en contra, y otro poco porque el Atlético se adelantó un poco más de lo casi nulo que lo había hecho hasta ese momento en el encuentro. Pero así y todo, el equipo italiano no dejó de ser el mejor. Y tuvo las chances.





Primero con Moise Kean, que a los 36 minutos quedó solo en un mano a mano con el arquero tras una falla de Giménez y pifió en la definición con su pierna izquierda. Pero en cancha estaba Ronaldo.



Bernardeschi encaró a la defensa colchonera seguido por el argentino Correa, que se apoyó en su espalda levemente y su rival cayó. El juez cobró el penal y CR7 no falló. Así concretó la goleada, su hattrick y el pase a cuartos de final.