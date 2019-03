River es el mejor equipo del mundo

Martes, 12 de marzo de 2019

El Football World Ranking toma en cuenta el último año de cada equipo. Boca también está entre los diez primeros.





Los tiempos felices no terminan para River. Campeón de la última Copa Libertadores y con un buen presente en la Superliga, desplazó al Real Madrid del primer puesto en un ránking mundial de clubes, en el que completa el podio el Barcelona de Lionel Messi.



El siguiente argentino mejor ubicado es Boca, subcampeón de la Copa Libertadores, que se ubica en el sexto lugar del escalafón.



El Football World Ranking en el que River apareció puntero no tiene carácter oficial. Su cálculo es parecido al de la ATP, donde se toma el último año de rendimiento de cada participante. Cada lunes, se actualiza.



En cuanto al ránking de técnicos, Marcelo Gallardo es el líder, y el nombre de su escolta da una señal clara de la magnitud del logro: Ernesto Valverde, del Barcelona que lidera la Liga de España y es firme candidato al título en la Champions.





Otro argentino, el Cholo Simeone, responsable del Atlético de Madrid que es escolta en la liga española y aspira a pasar a cuartos de final de la Champions, es el siguiente argentino mejor ubicado (3°).



Dos nombres pesados como Pep Guardiola (Manchester City) y Jurgen Klopp (Liverpool), a cargo de los dos equipos que se disputan el título de la Premier League y siguen en carrera de la Champions, vienen atrás. El catalán está en el séptimo puesto y el alemán es sexto.



Ranking de clubes:



1 River



2 Real Madrid



3 Barcelona



4 Atletico Madrid



5 Palmeiras



6 Boca



7 Juventus



8 Bayern Munich



9 Sevilla



10 Gremio



Ranking de técnicos:



1 Marcelo Gallardo (River)



2 Ernesto Valverde (Barcelona)



3 Diego Simeone (Atlético de Madrid)



4 Massimiliano Allegri (Juventus)



5 Renato Gaúcho (Gremio)



6 Jürgen Klopp (Liverpool)



7 Pep Guardiola (Manchester City)



8 Mano Menezes (Cruzeiro)



9 Pablo Machín (Sevilla)



10 Eusebio di Francesco (Ex Roma)