Se retira Louis Van Gaal, un DT exitoso pero que quería cambiar a Riquelme

Martes, 12 de marzo de 2019

Dirigió al Ajax campeón de la Champions en 1995; también al Barcelona, Bayern Munich, Manchester United y a la selección de Holanda.





El entrenador holandés Louis Van Gaal anunció su retiro del fútbol profesional. A los 67 años, el técnico contó que ya no puede seguir y que le había prometido a su esposa que dejaría la actividad a los 55 años, una promesa que postergó hasta este marzo de 2019.





“Como mis jugadores en su momento, mi esposa tiene el derecho de vivir con Louis van Gaal. Ella dejó de trabajar hace 22 años para acompañarme al extranjero. Le dije que me retiraría a los 55 años. Tengo 65 (son 67). No puedo seguir y seguir”, declaró Van Gaal en la TV holandesa.



Van Gaal se destacó como entrenador del Ajax en su primera etapa (91-97) cuando consiguió tres ligas Eredivisie, tres Supercopa de Holanda y una Copa de Holanda, en el ámbito local; y en el internacional se quedó con la Copa de la UEFA 92 y la Champions League, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de 1995.



Después tuvo dos etapas en el Barcelona: la primera, más exitosa, desde el 97 al 2000 con dos Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa; la segunda, en la temporada 02/03, no anduvo bien. Fue allí que tuvo trascendencia en Argentina su difícil relación con Juan Román Riquelme.





Román llegó a Barcelona tras haber brillado en Boca, pero nunca pudo sentirse cómodo bajo el mando de Van Gaal. Arribó al equipo catalán como el mejor enganche del mundo, pero el DT holandés quería que jugara como volante externo y que colaborara en la recuperación de la pelota. Al final, los dos se fueron del club.



Van Gaal, que había tenido un breve paso por la selección de su país, volvió al AZ Alkmaar, donde había sido jugador. Ganó una liga en 2009 (con Sergio Romero como arquero titular) y al año siguiente pasó al Bayern Múnich, donde consiguió una Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania. Su último club fue el Manchester United, donde dirigió durante dos temporadas y logró la FA Cup.





Antes dirigió desde 2012 hasta 2014 a la selección holandesa. Fue su segunda etapa al frente del elenco nacional. Estuvo a cargo del equipo en el Mundial de Brasil, donde alcanzó la semifinal y cayó ante Argentina en los penales, pero se subió al podio tras vencer al local 3-0 en el partido por el tercer puesto.