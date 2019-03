Bonadio sobreseyó a Basabilvaso en un caso por un presunto hecho de corrupción Martes, 12 de marzo de 2019 Era el primer funcionario del Gobierno de alto rango llamado a declarar en una causa grave. El juez Bonadio entendió que no hubo delito





El juez Claudio Bonadio sobreseyó a Emilio Basavilbaso, el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), sospechado por operaciones hechas por el Fondo de Garantías Sustentables del organismo. Basavilbaso había sido el primer funcionario relevante del gobierno de Mauricio Macri en declarar en indagatoria por sospechas de corrupción.



El sobreseimiento alcanzó también al ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, aunque nunca fue llamado a prestar indagatoria pero había sido imputado por el fiscal Jorge Di Lello al abrir la investigación. La medida fue extensiva al resto de funcionarios y ex funcionarios imputados.



"No se acredita que los funcionarios hubiesen mal vendido las acciones ni que dicha venta haya perjudicado las arcas del Estado", aseguró el juez en su resolución, revelaron a Infobae fuentes judiciales. El juez también sostuvo que el precio que se pagó "fue el mejor de ese día" y que el FGS "obtuvo buena rentabilidad" por la inversión.



En la causa se investigaba si la venta de acciones de Petrobras Argentina (PESA) que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) generó un perjuicio para el Estado. Las acciones de PESA que tenía la ANSeS desde la estatización de las AFJP durante el kirchnerismo fueron adquiridas por Pampa Energía, la firma del empresario Marcelo Mindlin.





La sospecha es que en noviembre de 2016 el FGS de la ANSeS se desprendió del 11,85% del capital social que tenía en Petrobras como herencia de las AFJP, a un valor de 10,37 pesos la acción. Pero poco después la empresa se funcionó con Pampa Energía y las acciones de Petrobras Argentina subieron a un valor cercano a los 18 pesos. Por aquella operación el FGS recibió algo más de $2.482.00.000. Tras la fusión con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina treparon a un valor que ronda los $18.



En el expediente se acumularon dos denuncias realizadas por los diputados nacionales Victoria Donda y Rodolfo Tailhade sobre operaciones hechas por el FGS y la venta de acciones de Petrobras en poder del Estado. También una denuncia que había hecho el ex fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos relativos a la Seguridad Social Gabriel De Vedia.



Bonadio llamó a indagatoria a Basabilvaso y otros cinco ejecutivos y exejecutivos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: Ricardo López Antonelli, director de Estrategia de Activos Financieros del FGS; Leandro Toriano, director de Riesgo Crediticio; Fernando Recalde, director general de Inversiones; Matías Tamburini, director general de Operaciones; y Luis María Blaquier, que era subdirector ejecutivo de Operaciones.



Según pudo saber Infobae, Bonadio dispuso ahora el sobreseimiento de Basavilbaso y el resto. A criterio del juez, se trató de un "hecho atípico", en donde "no se advierte que los funcionarios hubieran mal vendido las acciones ni que dicha venta haya provocado un perjuicio para el Estado".



En su resolución, el juez también reseñó que "los funcionarios del Fondo al momento de explicar las razones que hacían más conveniente aceptar la opa en efectivo, sostenían entre otras la 'necesidad de liquidez' que en el corto plazo debía afrontar el FGS, a que se debía la misma al programa de reparación histórica". No obstante, el fallo consignó que "de acuerdo con lo informado por el Jefe de Gabinete de Ministros ante el Congreso de la Nación y la explicación brindada por Anses, el producido por la venta del paquete accionario no fue aplicado para hacer frente al pago de los acuerdos del programa de Reparación Histórica, sino que el mismo fue reinvertido en otros activos, que incluso generaron un crecimiento del fondo en términos de rentabilidad".



"No habiendo tenido los nombrados una participación delictiva en esta pesquisa es que habré de adoptar a su respecto un temperamento liberatorio de responsabilidad, dictando en consecuencia su sobreseimiento", escribió el juez. La decisión alcanzó a Basabilvaso, Caputo, Ricardo Antonelli, Luis Maria Blaquier, Matías Tamburini, Fernando Recalde, Leandro Toriano, Pedro Lacoste, Gustavo Marconato y Rocío Balestra.