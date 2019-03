Sobrevivió al fingir su muerte mientras su pareja la asfixiaba Martes, 12 de marzo de 2019 En Lanús, otra victima de violencia de género denunció las agresiones de este hombre, quién tras propinarle una brutal paliza comenzó a ahorcarla. Luego, la mujer reveló: "No sé cómo estoy viva".



Ximena Arias de 31 años realizó una denuncia por violencia de género en la fiscalía N°4 de Lanús, luego que Leonel Russo, el hombre con el se encontraba en pareja hasta hace algunas semanas, le propinara una brutal golpiza. "Hija de puta, a mi no me vas a dejar. Sos mía y de nadie más" le dijo el violento, mientras golpeaba la cabeza de la mujer contra el piso.



Según reveló la víctima de violencia de género sobrevivió de milagro debido a que fingió su muerte mientras el hombre la asfixiaba, lo que produjo que este se detuviera. "Me decía que me iba a desfigurar para que nadie más me mire. Mi cuarto era un charco de sangre", dijo Ximena y agregró que Russo practica boxeo.



La denuncia fue radicada en la comisaria N° 5 de Lanús bajo la carátula de "lesiones leves".