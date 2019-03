Cambiemos accedió a un reclamo radical surgido en la cumbre en Corrientes

Martes, 12 de marzo de 2019

La factura de gas tendrá un descuento del 20% en los meses de invierno. El tema fue tratado en el encuentro que se realizó hoy en la Casa Rosada.





La mesa nacional de Cambiemos, que se reunió hoy en Casa Rosada, aprobó un comunicado con el pedido de aplanar las facturas de las tarifas de gas para los meses de mayor consumo, en línea con el documento elaborado por la Unión Cívica Radical la semana pasada en la ciudad de Corrientes.

Minutos después, el Ministerio de Hacienda de la Nación confirmó que la factura de gas tendrá un descuento del 20% en los meses de invierno. “Entre mayo y septiembre, la factura de gas tendrá un descuento del 20 por ciento. La diferencia se cobrará luego en los meses de verano, a partir de diciembre, cuando el consumo es sensiblemente menor. De esta manera, podremos dar previsibilidad a las familias sobre sus gastos mensuales. Los intereses por este diferimiento en el cobro quedarán a cargo del Estado nacional”, detallaron.

También se aclaró que el plan es solo para cuentas residenciales y no para empresas.

El comunicado de la mesa nacional de Cambiemos especificó que “se conformó una mesa de trabajo entre los técnicos del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Energía y (los dirigentes) de Cambiemos” para disponer ese aplanamiento, que fue el primer punto tratado en el encuentro que hoy se realizó en el despacho del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La reunión se había convocado para tratar la particular situación de Córdoba, donde Ramón Mestre y Mario Negri –ambos radicales– no llegaron a un acuerdo para dirimir las candidaturas, pero se demoró porque el vicepresidente del partido, Gerardo Morales, pidió que en primer lugar se aprobara este reclamo que nació del encuentro de la dirigencia radical en el Hotel de Turismo de la capital correntina.

En cuando a la situación de Córdoba, el comunicado expresa que “la mesa nacional de Cambiemos oportunamente estableció el criterio de buscar en cada elección provincial mecanismos que permitieran arribar a consensos entre los distintos sectores con el afán de lograr cohesión”, cuestión que se “ha logrado en la totalidad de los distritos”, salvo en la provincia mediterránea.

Al respecto, señaló oficialmente que “se acordó instar a los distintos sectores a encontrar caminos que conduzcan a un consenso para que Cambiemos presente la fórmula competitiva para la elección del 12 de mayo”, pero “si no se arribara a un acuerdo en ese sentido, la mesa nacional deja librada la definición de la estrategia electoral a los partidos del distrito”.