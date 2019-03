El abogado de Carlos Stornelli denunció que Ramos Padilla incurre “en una maniobra dilatoria”

Lunes, 11 de marzo de 2019

Roberto Ribas advirtió que la causa es competencia de la Justicia federal de Capital y lo comparó con el rey Creonte de la tragedia de Antígona.





El abogado del fiscal Carlos Stornelli, Roberto Ribas, denunció que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, está incurriendo “en una maniobra dilatoria” al retener desde 12 días la causa Marcelo D’Alessio pese a que el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, le advirtió que debe pasarla a la Justicia de la capital federal.



En respuesta a una vista que le corrió el magistrado, Ribas comparó a Ramos Padilla con el rey Creonte en la tragedia de Antígona de la mitología griega por creerse dueño de la Justicia.





La nueva vista, a criterio de Ribas, es “una actividad dilatoria a fin de retener un legajo, que tarde o temprano tramitará ante la Justicia capitalina” por el pedido de incompetencia de Curi y también del juez federal de la capital, Julián Ercolini.



A pesar de su incompetencia, el juez federal Ramos Padilla llamó el jueves pasado a indagatoria a Stornelli, quien no se presentó argumentado que no es el magistrado competente en el caso.



Ramos Padilla, que es miembro de la agrupación K "Justicia Legítima" retiene el caso mientras que aceptó concurrir este miércoles a la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados ante una invitación del diputado ultra K Leopoldo Moreau.



“Todo lo que supuestamente se pretende investigar, de cuya ocurrencia más que dudas tenemos, no es de vuestro entendimiento”, dijo el letrado al juez Ramos Padilla.



Tanto, la extorsión al “productor agropecuario” Pedro Etchebest como “la larvada investigación sobre los casos Landaburu, Barreiro, Ubeira y Castanón” ocurrieron en la Capital, agregó.



“Hay que repetir y ya parece innecesario por la claridad que todos estos hechos de cuya existencia existen más dudas que certezas, son competencia de la Justicia capitalina”, agregó.



Para Ribas, el juez está “vulnerando las disposiciones del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación” y sosteniendo “caprichosas imputaciones sin sustento probatorio, pero siempre con ocurrencia posible en la Capital de nuestro País, me he planteado íntimamente porqué esta obcecada actuación”.



Luego recordó la tragedia Antígona de Sófocles y recordó que el rey Creonte ordenó la muerte de esa niña de 15 años por haber enterrado a su hermano, pese a que la ley se lo permitía.





“Esta similitud entre Creonte y Vuestra Excelencia, es por un lado un halago pues lo equiparamos a un rey, y por el otro la demostración de un empecinamiento en llevar a cabo una decisión que vulnera principios básicos establecidos”, agregó Ribas. Esta “es una mera reflexión, tal vez con un poco de vuelo literario, pero tiene un punto con lo que aquí está ocurriendo; Vuestra Excelencia no debe ni puede forzar las cosas convirtiéndose en "dueño" de las disposiciones jurídicas”, finalizó Ribas.