Juzgarán a una pareja por prostituir a una menor de 14 años Lunes, 11 de marzo de 2019



El próximo jueves comenzará en el Tribunal Oral Penal Federal de Corrientes el juicio a una pareja acusada de la explotación sexual de una menor de edad víctima de trata. Se trata de una causa germen de la que terminó con el ex fiscal de Paso de los Libres, Benito Pont, procesado.

La causa permaneció “traspapelada” desde 2011 en la ciudad de Paso de los Libres.

El juicio tiene como acusados a José Luis Dallanora, de 41 años, y su ex pareja, Elisa Aurora Arguello, de 35, quienes regenteaban un local nocturno llamado “Kilómetro de Oro” en Paso de los Libres, fronteriza con Brasil, que fue allanado en un operativo de Gendarmería contra la trata de personas.

En el allanamiento, efectuado en noviembre de 2011, las autoridades rescataron a una adolescente de 14 años identificada por sus iniciales S. L. M., a quien los acusados sometían a explotación sexual aprovechándose de una situación de extrema vulnerabilidad, indica la investigación de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo de Fabián Martínez.

El expediente judicial se inició durante la gestión de Benito Antonio Pont, quien en mayo de 2016 renunció como fiscal, acusado de dar protección a los locales donde se explotaba a víctimas de trata en esa ciudad vecina a la brasileña de Uruguayana.

Fuentes judiciales indicaron a la prensa que el expediente con el caso de la niña estuvo “traspapelado” y que esa causa es un “germen” de la investigación que terminó con el ex fiscal Pont procesado por su vínculo con la red de trata y prostitución de Paso de los Libres.

La investigación se inició por la llamada anónima de un hombre a la Policía correntina, en la que denunciaba que en el prostíbulo ubicado sobre la Ruta Nacional 117 le habían ofrecido, por la suma de $500, los servicios sexuales de una menor de edad.

En su declaración, S. L. M. manifestó que “se dio cuenta que el día de los hechos Elisa la llevó al prostíbulo tendiéndole una ‘trampa’, que allá le dieron algo de tomar para hacerla dormir y poder abusar de ella”, señala el expediente al que Télam tuvo acceso.

La víctima relató que “unos días antes del hecho, se fue del hogar materno por problemas familiares con su padrastro, y se alojó en la casa de una vecina”, que era Sonia Argüello.

Luego de las entrevistas con S. L. M., las especialistas del programa estatal de rescate de víctimas de trata destacaron “el alto grado de vulnerabilidad, la situación de desamparo y falta de contención familiar que sufría la víctima”.