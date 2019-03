Gutiérrez logró la reelección y hubo alivio en el Gobierno por la derrota K

Lunes, 11 de marzo de 2019

El actual mandatario, aliado de Macri, logró un amplio triunfo y le sacó casi 14 puntos de ventaja a Rioseco. Cambiemos quedó tercero, pero igual celebró.





Para alivio de la administración de Mauricio Macri, el MPN retuvo este domingo el poder en Neuquén, tal como lo viene haciendo desde hace 60 años en esa provincia patagónica. El resultado provocó además una fuerte decepción en el kirchnerismo, que apostaba a quedarse con la primera elección a gobernador del año y generar, así, un eventual efecto cascada en otras partes del país.



En la elección -se calcula que votó un 80% del patrón electoral compuesto por unos 500 mil votantes- el candidato oficialista triunfó con el 39,9% de los votos, seguido por el kirchnerista Ramón Rioseco, que cosechó el 26%.



En tercer lugar se ubicó el hombre de Cambiemos, el actual intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga, con el 15,1% de los votos. Más atrás, en el cuarto puesto, terminó el ex gobernador Jorge Sobisch, que sacó casi el 10%.





Durante las últimas semanas, la Casa Rosada temió que en la elección neuquina el candidato apadrinado por Cristina Kirchner derrotara al enorme aparato del MPN. En una campaña nacionalizada, hubiera sido un pésimo arranque para el Gobierno y de impacto imprevisible. Por otra parte, había preocupación porque Neuquén es la provincia en la que está el yacimiento petrolero de Vaca Muerta, que proyecta recibir US$ 7.000 millones en inversiones en 2019. El Gobierno temía que una eventual victoria del kirchnerismo pudiera hacer dudar a algunos inversores.



Tras el resultado, el Gobierno salió a felicitar a Gutiérrez. “Felicito a Omar Gutiérrez por ser electo nuevamente gobernador de la provincia de Neuquén y celebramos la participación con total normalidad de los neuquinos en la elección de sus representantes”, tuiteó Rogelio Frigerio, ministro del Interior, que por la noche se comunicó con el actual gobernador reelecto.





Rogelio Frigerio

✔

@frigeriorogelio

Felicito a @OmarGutierrezOk por ser electo nuevamente gobernador de la provincia de Neuquén y celebramos la participación con total normalidad de los neuquinos en la elección de sus representantes.





Pese a las dudas que hubo en algún momento sobre la posibilidad de que el candidato K se impusiera en la elección, la población neuquina volvió a apostar por el tradicional Movimiento Popular Neuquino y le dio el pase a Gutiérrez para otros cuatro años de mandato. Así, prevaleció el voto de rechazo al kirchnerismo.



Apenas se conocieron los primeros números del escrutinio, el radical "Pechi” Quiroga salió a despegar a Macri del resultado. “El responsable de ser tercero soy yo. No involucro en nada al Presidente”, apuntó.



Una de las claves del triunfo de Gutiérrez fueron las cuatro colectoras, que le sumaron más de 16% de los votos al actual gobernador.



“Es un día de fiesta porque hoy ganó la provincia de Neuquén. Llevamos 60 años trabajando en equipo. Hemos transformado el desierto que era este territorio en la mejor provincia del país. Tenemos los mejores indicadores de económicos y sociales del país y necesitamos que dejen de chicanearnos. Llevamos un proceso democrático y redoblaremos los esfuerzos de aquí en más”, dijo Gutiérrez al celebrar su triunfo.



También quedó claro que el gobernador reelecto manejó sondeos que lo daban perdedor. “Más de uno va a tener que devolver la plata de las encuestas”, disparó. Y aprovechó para desnacionalizar la votación: “Esta es una elección provincial, hoy elegimos gobernador y no presidente de la República”.



El candidato kirchnerista, Rioseco, fue uno de los que más trabajó para que la elección neuquina adquiriera carácter nacional. En diciembre de 2018 y en febrero pasado -en el Instituto Patria- se sacó fotos junto a Cristina Kirchner, ofreciendo señales evidentes al núcleo duro que la sigue a lo largo del país. En Neuquén, el peronismo y el kirchnerismo fueron juntos y ni así les alcanzó.



Más que en su derrota, Rioseco optó por enfocarse en que Cambiemos quedó tercero en Neuquén. “Macri puede abrazar a Gutiérrez pero salió tercero. Es un piantavotos total”, dijo el candidato K. Y agregó en tono duro: “El tercer puesto de Cambiemos nos da la idea de lo que va a pasar en octubre, cuando volvamos a la Presidencia de la Nación con Cristina”.



Pese a su contundente triunfo, a Gutiérrez le faltaron los votos naturales del MPN que le mordió el ex gobernador e histórica figura del partido, Jorge Sobisch. “La gente votó a Sobisch porque tiene un recuerdo de él, lo que hizo con una escuela o un hospital y eso le afectó a Gutiérrez”, interpretaron en Cambiemos.