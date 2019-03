Pérdidas millonarias tras incendio de una ferretería

Lunes, 11 de marzo de 2019

El fuego consumió la totalidad del edificio. Ocho dotaciones de Bomberos combatieron las llamas. El siniestro comenzó a las 6:30.





Una fa­lla en un ta­ble­ro eléc­tri­co ha­bría ori­gi­na­do el in­cen­dio to­tal de la Fe­rre­te­ría In­dus­trial “Bu­cor” ubi­ca­da por ave­ni­da Li­ber­tad al 6300 y Ru­ta Na­cio­nal Nº12, de la ciu­dad Ca­pi­tal. Afor­tu­na­da­men­te a pe­sar de la mag­ni­tud del si­nies­tro no hu­bo que la­men­tar per­so­nas le­sio­na­das.



Pe­ro las pér­di­das ma­te­ria­les fue­ron to­ta­les. Ocho do­ta­cio­nes de Bom­be­ros, de la Po­li­cía y Vo­lun­ta­rios, ac­tua­ron en el lu­gar.

Un hom­bre que ofi­cia­ba de se­re­no en un lo­cal lin­dan­te a “Bu­cor” es­cu­chó la alar­ma que pro­ve­nía de la fe­rre­te­rí­a, por lo que se acer­có y fue en­ton­ces que ob­ser­vó que de una de las ven­ta­nas del lu­gar co­men­zó a sa­lir hu­mo. Sin du­dar avi­só a Bom­be­ros y a la Po­li­cía del he­cho.

“Al pa­re­cer el fue­go co­men­zó en el ta­ble­ro eléc­tri­co que es­tá en la par­te de­lan­te­ra de la fe­rre­te­rí­a.

Ahí to­mó el te­cho y se ex­pan­die­ron las lla­mas.

El lu­gar con­ta­ba con un sis­te­ma de alar­ma pa­ra in­cen­dio pe­ro no dio abas­to.

Na­da del edi­fi­cio se sal­vó”, di­jo an­te la pren­sa uno de los pro­pie­ta­rios del co­mer­cio.

“En la par­te tra­se­ra del gal­pón es­ta­ban los mó­vi­les del ta­ller que no se pu­die­ron res­ca­tar: un ca­mión Mer­ce­des Benz, una ca­mio­ne­ta Che­vro­let, una ca­mio­ne­ta Mer­ce­des Benz Sprin­ter fue­ron al­gu­nos de los ve­hí­cu­los per­di­dos” di­jo a la vez que se­ña­ló que las pér­di­das fue­ron to­ta­les, he­rra­mien­tas y má­qui­nas, va­lua­das en mi­llo­nes de pe­sos.



Por la gra­ve­dad del si­nies­tro, hu­bo pe­li­gro de de­rrum­be por lo que se per­dió ade­más la to­ta­li­dad del gal­pón.

En la co­mi­sa­ría Dé­ci­mo Sex­ta se ini­ció la cau­sa por “su­pues­tos da­ños” has­ta que Bom­be­ros ten­gan re­sul­ta­dos de las pe­ri­cias, con­fir­mó a dia­rio épo­ca, una fuen­te po­li­cial.

So­li­da­ri­dad en re­des so­cia­les

Co­no­ci­do el si­nies­tro, en re­des so­cia­les co­men­za­ron a com­par­tir imá­ge­nes y has­ta fil­ma­cio­nes pa­ra sa­ber la mag­ni­tud y gra­ve­dad del he­cho.

Em­ple­a­dos del lu­gar, lle­ga­ron has­ta el edi­fi­cio y se ofre­cie­ron pa­ra co­la­bo­rar si en al­go se po­dí­a. A tra­vés de re­des so­cia­les, cien­tos de per­so­nas se so­li­da­ri­za­ron con los más de 20 em­ple­a­dos, con men­sa­jes de apo­yo en tan di­fí­cil si­tua­ción.