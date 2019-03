Un sector del PJ Capital avanzó con la presentación de listas

Lunes, 11 de marzo de 2019

Al fi­lo de la me­dia­no­che del sá­ba­do, la Co­rrien­te Pe­ro­nis­ta Fe­de­ral (CPF) pre­sen­tó an­te la Jun­ta Elec­to­ral lis­tas de­par­ta­men­ta­les en to­das las ca­te­go­rí­as.







En­ten­dien­do que las in­ter­nas si­guen en pie has­ta tan­to el con­gre­so par­ti­da­rio no se ex­pre­se, la con­duc­ción del ofi­cia­lis­mo ca­pi­ta­li­no de­ci­dió avan­zar con el pro­ce­so en cur­so.



Con el con­ce­jal Omar Mo­li­na co­mo can­di­da­to a pre­si­den­te, Li­lian Ca­ru­so co­mo vi­ce­pre­si­den­te, Mar­tín An­drés Rí­os co­mo se­cre­ta­rio Ge­ne­ral y Myriam Ca­bre­ra Al­moz­ni co­mo con­se­je­ra en pri­mer tér­mi­no de la lis­ta del de­par­ta­men­to Ca­pi­tal, la CPF avan­za con el pro­ce­so elec­to­ral vi­gen­te.

La lis­ta a con­ce­ja­les es­tá in­te­gra­da por Li­lian Ca­ru­so (au­to­ri­dad del con­se­jo ca­pi­tal y ex­con­ce­jal), el cha­ma­me­ce­ro Pe­dro del Pra­do, Vi­via­na Pias­ter­li­ni (re­fe­ren­te de la Con­fe­de­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Eco­no­mía po­pu­lar), Ra­món An­to­nio Ugo­li­ni (di­ri­gen­te sin­di­cal del gre­mio mu­ni­ci­pal), Ma­ría Te­re­sa Tof­fa­le­ti, Ra­úl Chi­flet, Myriam Ca­bre­ra Al­moz­ni, Car­los Ber­na­bé Ca­bral y Ma­ría Es­ter Ca­zor­la Ar­tie­da.

En tan­to, la nó­mi­na de con­gre­sa­les tie­ne en pri­mer tér­mi­no a Ta­man­da­ré Ra­mí­rez For­te, ac­tual pre­si­den­te del Par­ti­do Jus­ti­cia­lis­ta de la Ca­pi­tal).

“En­ten­de­mos que el pro­ce­so elec­to­ral si­gue en cur­so, ya que el Con­gre­so Par­ti­da­rio aún no se ex­pre­só, es­ta­mos con­ten­tos con el cie­rre de la pre­sen­ta­ción de lis­tas que re­a­li­za­mos, sien­do la con­duc­ción del PJ de la ca­pi­tal.

De­be­mos re­mar­car que el in­te­rior ha he­cho un fuer­te apo­yo a la Co­rrien­te Pe­ro­nis­ta Fe­de­ral, co­mo lo di­je en la reu­nión del Con­se­jo, nos com­pro­me­ti­mos con los com­pa­ñe­ros que du­ran­te to­da la se­ma­na nos en­via­ron sus lis­tas, en­tu­sias­ma­dos por es­tas in­ter­nas que, en su esen­cia, lo que bus­can es re­cu­pe­rar el go­bier­no na­cio­nal”, ex­pre­só el can­di­da­to a pre­si­den­te del par­ti­do por la lis­ta del de­par­ta­men­to ca­pi­tal.

En tan­to, des­de la CPF re­mar­ca­ron el tra­ba­jo que se es­tá re­a­li­zan­do en el in­te­rior, “no po­de­mos dar­les la es­pal­da y por eso de­ci­di­mos avan­zar, he­mos pre­sen­ta­do lis­tas de to­do el in­te­rior, sal­vo de aque­llos lu­ga­res en los que se lo­gró el con­sen­so y la uni­dad”.

“A­fir­ma­mos lo que ex­pre­sa­mos en el con­se­jo, no es­ta­mos de acuer­do con la auto-­proscripción del pe­ro­nis­mo, el prin­ci­pal par­ti­do opo­si­tor de la pro­vin­cia tie­ne que par­ti­ci­par de las elec­cio­nes”, re­mar­có Mo­li­na.

En un co­mu­ni­ca­do emi­ti­do ayer, la Co­rrien­te Pe­ro­nis­ta agra­de­ce “la con­fian­za de los com­pa­ñe­ros de Ca­pi­tal y del in­te­rior pro­vin­cial que se su­ma­ron a las lis­tas, que com­pren­die­ron que el pe­ro­nis­mo es un par­ti­do que ha de­ja­do atrás a la vie­ja di­ri­gen­cia, pe­ro que so­bre to­do, com­pren­die­ron que el ob­je­ti­vo es lo­grar la uni­dad par­ti­da­ria”.