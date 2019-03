Condenan al acusado de matar a Emanuel Balbo Sábado, 09 de marzo de 2019 Se trata de Oscar “Sapito” Gómez, el principal acusado del asesinato del hincha de Belgrano que fue arrojado por una tribuna. El particular “regalo” de la madre de Balbo.



El 15 de abril de 2017 quedará en el recuerdo de todos los futboleros por la trágica muerte de Emanuel Balbo mientras se disputaba el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes cuando un grupo de hinchas y miembros de la barra brava arrojaron desde una tribuna al hincha del Pirata, que falleció dos días después del incidente.



A casi dos años de esa trágica tarde, la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba condenó por unanimidad a 15 años de cárcel a Oscar “el Sapito” Gómez, el principal acusado del asesinato del joven de 22 años.





Lee también: Así mataron a Balbo: las imágenes de la barbarie

Gómez recibió 15 años de prisión efectiva, menos de lo que había pedido el fiscal de Cámara, Mariano Antuña, quien había solicitado 17 años y seis meses al considerarlo instigador del crimen.



En ese sentido, Alejandra Mercado, madre de Balbo, dijo que con la condena trae “un poco de tranquilidad, porque se ha confirmado el homicidio agravado”. “A mi hijo no me lo van a devolver por más condena que le den. Un poco de justicia se hizo”, señaló a La Voz.



Aunque por otro lado, la madre de Emanuel tuvo un momento de tensión en la última jornada de audiencias cuando le hizo un particular “regalo” a uno de los condenados, Hugo Acevedo, que le robó las zapatillas a Balbo cuando estaba agonizando. Alejandra extrajo una bolsa de nailon donde había una caja de calzado. En ese instante se dirigió a Acevedo y le dijo que era “una rata” por haberle robado las zapatillas a su hijo. Le señaló que ojalá esas zapatillas que ella le había comprado le quedaran a él o a su hijo. Ahí fue cuando el presidente del tribunal intervino e impidió que la mamá de Emanuel entregara la bolsa con la caja de calzado, relató La Voz.



Lee también: El momento en el que le roban las zapatillas a Emanuel Balbo

Por su parte, el padre de la víctima, Raúl Balbo, opinó que “tendrían que haberle dado 20 años a cada uno”. “Ya me los voy a encontrar”, señaló.



Qué dijo Gómez



“Yo no quise matar a nadie. No soy quién para matar”, había señalado “el Sapito”, quien también fue condenado en junio de 2017 (a 4 años y 10 meses de prisión) por la picada fatal en la que mató con un auto al hermano de Emanuel Balbo.



Los otros condenados



Matías Ezequiel Oliva fue condenado a 10 años como coautor de homicidio agravado por la ley de espectáculos deportivos.



Martín Darío Vergara a 11 años como coautor de homicidio agravado por la ley de espectáculos deportivos.



Cristian David Oliva (padre de Matías) fue absuelto.



Pablo Javier Robledo recibió la pena de 7 años como coautor de homicidio agravado por la ley de espectáculos deportivos.



Yamil Nahuel Salas recibió la misma pena de 7 años como cómplice de homicidio agravado por la ley de espectáculos deportivos.



Hugo Acevedo, quien le robó las zapatillas cuando Balbo agonizaba, fue condenado a 2 años de prisión condicional por hurto calamitoso.