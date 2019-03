Diego Maradona tiene tres hijos más en Cuba

Viernes, 08 de marzo de 2019

Lo confirmó su abogado Matías Morla. “Los va a reconocer”, le dijo a Clarín.





El abogado y mano derecha de Diego Maradona, Matías Morla, reveló que el astro argentino "tiene tres hijos en Cuba y los va a reconocer".



"Vamos a hacer las pruebas de ADN. Son de mujeres distintas y Diego los va a reconocer cuando vuelva a Cuba", le confirmó Morla a Clarín.



La noticia sorprendió a la Argentina el viernes a la mañana mientras Maradona continúa con su trabajo en Culiacán donde dirige a los Dorados de Sinaloa.



De confirmarse esta noticia serían 8 los hijos del ex campeón del mundo en México 86, los 3 cubanos se suman a Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Diego Fernando.



En octubre de 2018 Morla había sorprendido al deslizar públicamente en una entrevista con Pampita que Diego se había "portado mal" en Cuba.





Consultado por la modelo si creía que iban a "aparecer nuevos hijos de Diego" el abogado ya dejaba sembrada la duda.



"Yo le tengo miedo a Cuba. Ahí estuvo mucho tiempo. No estaba en pareja, estaba solo y se portó mal. En Cuba yo tengo muchos amigos que se ríen y dicen ser los hijos de Diego", advertía hace cinco meses.



Ahora la bomba explotó en una nota que el abogado dio en "Nosotros a la mañana" (Canal 13). Allí aseguró que cuando Maradona viaje a mitad de año a La Habana se hará las pruebas de ADN correspondientes y que reconocerá a los tres hijos, ya adolescentes.



Los hijos serían de dos madres diferentes y, según le adelantaron a Clarín, cuando Maradona finalice la temporada en el Ascenso MX viajará junto con Morla a Cuba para presentarse ante los tribunales y realizar las pruebas necesarias para confirmar la paternidad.



Maradona llegó a Cuba en enero de 2000 para internarse en una clínica de rehabilitación a las drogas en La Habana tras la sobredosis de cocaína que lo dejó al borde de la muerte días antes en Punta del Este.



En la isla Diego estaba solo, aunque recibía visitas constantes de quien por entonces era su representante, Guillermo Cóppola. Hasta que en 2003 se produjeron dos rupturas que marcaron una bisagra en su vida: se separó de Claudia Villafañe, madre de sus hijas Dalma y Giannina, y rompió el vínculo con Cóppola.





En 2005 regresó a la Argentina con una mejora notoria en su físico y vitalidad, y condujo el programa televisivo “La noche del 10”. Desde entonces sus visitas a Cuba fueron esporádicas y siempre destacó su relación con el líder revolucionario Fidel Castro, que lo recibía en cada viaje.



Este año Diego tenía previsto volver a la isla, aunque ahora el motivo de la estadía toma otra dimensión.



Según pudo confirmar Clarín, Matías Morla tiene un diálogo fluido con los tres hijos cubanos de Diego. Uno de ellos es un varón de 18 años y vive en las afueras de Varadero.



Los días actuales de Maradona transcurren en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, al noroeste de México donde dirige a Dorados desde septiembre en la segunda división del fútbol azteca.



Desde allí confirmó que está soltero, "más solo que Macri" cuando lo consultaron sobre su vínculo con Verónica Ojeda, ex pareja y madre de Diego Fernando, con quien convivió unas semanas en México.



Los Dorados de Sinaloa juegan en la medianoche del sábado como local en el estadio Banorte ante Zacatepec por la undécima fecha del Ascenso MX.



En este contexto, es inminente el nacimiento de la hija de Dalma Maradona, quien tiene previsto el parto para este sábado. Será el tercer nieto del 10, que ya tiene a Diego Matías (hijo de Diego Jr.) y Benjamín (hijo de Gianinna).