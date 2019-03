Luis Enrique reveló cómo fue su pelea con Messi Sábado, 09 de marzo de 2019 “Hubo tensión con Messi que yo no busqué”, dijo el ex DT del Barcelona y actual del seleccionado español que confirmó y dio detalles del altercado que vivió con la Pulga.



La carrera de Luis Enrique pegó un salto cuando dirigió al Barcelona durante tres temporadas donde, en la primera de ellas, ganó la triple corona. Sin embargo, en ese mismo año tuvo un altercado con Lionel Messi que generó “tensión” en la relación.



Los rumores siempre dieron vuelta en España, pero ahora el actual DT de la Selección de España lo confirmó y dio detalles de ese episodio que vivió en enero de 2015, durante su primer temporada en el conjunto Culé y en la que obtuvo la Liga, Copa del Rey y Champions League.



Este roce que tuvieron el técnico y el rosarino se produjo durante un entrenamiento en la que el español, además de observar la práctica, actuó como árbitro en un partido cinco contra cinco cuando Messi se quejó de una falta que no le cobró su DT. Al parecer, la situación se puso tensa y entonces se intercambiaron algunas palabras.





Al partido siguiente contra la Real Sociedad, Luis Enrique mandó al argentino al banco y el Barcelona perdió 1 a 0. En ese encuentro, Neymar también estuvo como suplente. El DT fue muy criticado por su decisión de mandar a Messi al banco, ya que fue el único encuentro por liga de esa temporada (37 de 38) que no fue titular.



En el partido siguiente, el Barsa goleó al Elche por la Copa del Rey y la Pulga convirtió un gol de penal en el 5-0 final. En ese momento, sus compañeros fueron a abrazarlo mientras Luis Enrique abandonó el banco y se fue al vestuario.



“Hasta que se solucionó todo hubo un tiempo de tensión, que yo no busqué, sin ninguna duda, pero que apareció y que tuve que gestionar, pero a día de hoy solo puedo hablar maravillas de Leo Messi”, aseguró Luis Enrique en una entrevista con el medio local Catalunya Radio.



Por otro lado, el técnico de 48 años también reveló el motivo por el que decidió abandonar el club a principios de junio del 2017: “Al principio de la tercera temporada yo ya comuniqué al club que buscara sustituto. De manera egoísta yo ya no tenía más energía para dar. Para mí hubiera sido muy fácil renovar, pero chupado, un contrato bestial, en mi casa, con los mejores jugadores… mejor imposible”.



“Pero si soy honesto, creo que el jugador necesita que venga otro a contarle la historia de otra manera. Yo creo que llega un momento que el mensaje, si hay mensaje, se agota, y debe haber mensaje”, concluyó.