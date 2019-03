Amenazó con desfigurar a la kiosquera porque no le aceptó billetes rotos Sábado, 09 de marzo de 2019 La empleada de una despensa denunció ayer que una vecina la amenazó con "desfigurarla", furiosa porque no le quiso recibir tres billetes en mal estado.



De acuerdo con las fuentes, el hecho ocurrió el jueves en el barrio 9 de Julio de La Banda, en Santiago del Estero. La mujer, de apellido Verón, se encontraba atendiendo el negocio, cuando de repente llegó una niña que le pidió algunos bienes. Al momento de pagar, vio que los billetes estaban en pésimo estado (rotos y con los números cortados) por lo cual decidió no venderle lo que pedía.



A los pocos minutos, la madre de la niña, identificada como Nahir Soto, ingresó al negocio y a los gritos le reclamó: "¿Por qué no le quieres recibir los billetes, si se los dieron aquí?". Ante la respuesta de que eso era imposible, la vecina redobló la apuesta y amenazó: "Ya vas a ver cuándo te vea en la calle, te voy a desfigurar la cara y si quieres vete a denunciar". Finalmente, se retiró del negocio amenazando con señas, según informo El Liberal.



Ante esto, la mujer decidió radicar la correspondiente denuncia en la Comisaría 47º, que informó a la fiscal de turno.