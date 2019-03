“En un mes logramos más que nunca”

Viernes, 08 de marzo de 2019

La jugadora de 27 años se transformó en la abanderada de la lucha por la profesionalización del fútbol femenino. Un camino tan largo como complicado.





La vida de Macarena Sánchez cambió para siempre cuando a comienzos de este 2019 el club UAI Urquiza decidió de manera unilateral y arbitraria romper el vínculo que tenía con ella a mitad de la temporada y dejó a la futbolista de 27 años sin la posibilidad de fichar para otro equipo, provocándole un gran perjuicio en su carrera pero a la vez dándole la fuerza para transformarse en muy poco tiempo en la cara visible de una lucha que lleva años y crece día a día con su gran aporte, la profesionalización del fútbol femenino.





A tal punto creció la figura de Maca Sánchez que fue recibida y apoyada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y entrevistada por distintos medios internacionales, como por ejemplo The Guardian de Inglaterra. Como referente desde el ámbito del deporte del movimiento feminista imparable que se despertó en Argentina, fue convocada por Perfil para ser parte de un debate por el Día Internacional de la Mujer.



“Siempre fui feminista pero nunca le había puesto el nombre. El feminismo me cambió la vida y un poco me la cagó, porque me di cuenta que todo lo que pensaba antes estaba mal. Particularmente en el fútbol, es fundamental crear una nueva identidad con mirada de género”, se define y se presenta la joven de 27 años que ama lo que hace y pretende tener los mismos derechos que los hombres. “Hay que dejar de ver el fútbol femenino como chicas que se están divirtiendo”, agregó.



No fue nada fácil para Sánchez convertirse en la abanderada de esta pelea desigual. Así como creció su popularidad y recibió incontables muestras de apoyo y afecto, la crueldad con la que se maneja mucha gente en las redes sociales, significó para ella recibir agravios e insultos de todo tipo y hasta amenazas de muerte.



“El fútbol es homofóbico y misógino. Dependemos de mucha gente con poder, en su mayoría hombres. Durante mucho tiempo fuimos invisibles para los clubes y para la AFA pero en este último mes logramos más que en muchos años, conseguimos mucha visibilidad que no es poco”, destacó.





Macarena Sánchez fue una de las protagonistas del especial #8M empoderadas. Carla Peterson (actriz), Diana Maffia (filósofa y académica), Patricia Valli (periodista económica), Candela Omodeo (secretaria de género del Centro de Estudiantes del ILSE), Marcela Romero (presidenta de la FALGBT), Pola Oloixarac (escritora) y Erica Hynes (Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe) fueron las otras participantes de esta gran iniciativa que invita a todos a repensar el lugar que ocupa la mujer en un día muy especial en una época de cambios.



Las mujeres, casi todas con su pañuelo verde en apoyo al Aborto Legal, Seguro y Gratuito opinaron sobre feminismo, brecha salarial, educación sexual integral y lenguaje inclusivo. Todas cuestiones que ya no se pueden eludir, como un debate serio sobre la profesionalización del fútbol femenino.