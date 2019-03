Más de 300 familias participaron del operativo

Viernes, 08 de marzo de 2019

Con una masiva concurrencia se llevó a cabo este jueves 7 por la mañana el Lanzamiento del 2do año Consecutivo del programa “ANSES y DNI en tu Comedor “ en el Comedor Virgen de Itatí" ubicado en Cartagena y Tacuarí del barrio Laguna Seca.





Provincia y Nación juntas acercando servicios a los vecinos de los distintos barrios, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, Registro Civil, ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en forma conjunta presentan este programa para beneficiar a las familias correntinas.



El Director de Seguridad Alimentaria Dr. Lucas Carballo estuvo monitoreando la marcha del operativo y tuvo a su cargo el Lanzamiento del Programa , quien destaco “DNI Y ANSES EN TU COMEDOR es un programa que recorrió durante el 2018 más de 30 Comedores y Merenderos de la capital, donde se realizaron más de 1000 actualizaciones de DNI en forma gratuita, es un programa que permite descentralizar organismos nacionales y provinciales de una manera ágil y rápida se accede a todos los servicios de ANSES, del Registro Civil y del Ministerio de Desarrollo Social de Nación”



Por su parte la Coordinadora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social Claudia Gómez presente en el operativo manifestó “ Hoy comenzamos el 2do AÑO de este programa y estaremos todos los jueves recorriendo distintos Comedores y acercando los servicios, nosotros particularmente con lo que es pensiones no contributivas por discapacidad estamos dando informes al respecto , estamos haciendo encuestas a personas que ya han iniciado ese trámite dentro de nuestro organismo y bueno hoy se han acercado a completar este tipo de trámite , esta va ser la modalidad, jueves a jueves la de trabajar codo a codo con los vecinos , la de escuchar sobre la situación cotidiana de la gente”



Algunos vecinos que se acercaron comentaron sobre el operativo Fernández Marta Beatriz una vecina de barrio expreso “Estamos muy contentos que hayan venido al barrio, muy buena la atención, queremos que vengan otra vez porque hay mucha gente que necesita hacer gestiones, me atendieron muy bien yo vine a presentar las libretas nomas “



Mientras que Zarza Horacio se acercó a averiguar sobre pensiones y dijo “Muy buena la atención, rápido no tuve que esperar mucho y conseguí hacer el trámite que necesitaba”