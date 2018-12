“En Patito Feo no fue una situación, sino un montón de actitudes” Viernes, 28 de diciembre de 2018 La actriz sorprendió dejando entrever que hubo más momentos dificiles en la tira donde trabajó con Juan Darthés y Thelma Fardin.

Brenda Asnicar disparó una fuerte frase al referirse a la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés, con los que compartió elenco en Patito feo (2007/2008).



“Lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación, sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas”, sentenció la actriz en una entrevista brindada a Para tí.



“Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder“, sostuvo Brenda, que además volvió a aclarar que no fue Darthés el que le dijo que quería quitarle su virginidad, lo que indicaría que hubo otro actor con presuntas intenciones sexuales hacia menores.