Intendentes peronistas acudirán a la Justicia contra los tarifazos de Cambiemos

Sábado, 29 de diciembre de 2018

Los jefes comunales del PJ en la provincia de Buenos Aires definen por estas horas si presentarán un recurso de amparo o bien una medida cautelar.



Ya habían acudido a la justicia cuando el ahora ex secretario de Energía pretendió que los usuarias compensaran a compañías eléctricas por la devaluación.

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, adelantó este viernes que trabaja junto a otros 40 jefes comunales peronistas de la provincia de Buenos Aires para "ponerle un freno" a los tarifazos anunciados en las últimas horas por el gobierno de Mauricio Macri.



"El gobierno de Cambiemos no tiene registro de la realidad" aseguró Katopodis y adelantó que por estas horas analizan si presentarán un pedido de amparo o una medida cautelar.



"Estamos conversando para que los 40 intendentes peronistas podamos unificarnos en una sola presentación", aseguró Katopodis en declaraciones radiales, y aseguró que buscan "ponerse al frente" de los reclamos contra los aumentos "desproporcionados e irracionales" en las tarifas de los servicios públicos.



"Pareciera que se juntan a la mañana para pensar cómo le joden la vida a la gente" disparó el intendente de San Martín luego de que el gobierno de Macri anunciara subas en el transporte público del orden del 40%, del 55% en luz, del 35% en gas y del 50% en agua.



Según consignó este viernes Página/12, "una de las bases sobre las que se cuestionará la legalidad de las modificaciones tarifarias es que su anuncio 'no cumple con la condición necesaria de la audiencia pública'. Es por ello que aún resta definir el tipo de recurso más viable para 'ponerle un freno a esta decisión que es brutal'".



Según Katopodis los aumentos "van a golpear a las familias que tienen que pagarlos con el mismo bolsillo" porque "los salarios no aumentaron ni van aumentar en esa proporción".



Por su parte, el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, adelantó que se reunirán mañana para analizar qué tipo de presentación se hará "para terminar con esta locura de más aumentos que luego se trasladan a los servicios que brindan los municipios".



"Si el gas aumenta, si la nafta aumenta, los insumos médicos también y los salarios tienen que aumentar como corresponden", dijo en declaraciones radiales y cargó contra el gobierno de Cambiemos al que acusó de "no pensar en el crecimiento de la economía ni en el trabajo ni en el desendeudamiento, sino en los dos desafíos que tiene el Presidente: no defaultear la Argenitina y que no haya más corridas cambiarias".



En octubre pasado los intendentes del conurbano adoptaron una medida similar al pesentar un recurso de amparo contra el aumento retroactivo del gas con el que el ahora ex secretario de Energía, Javier Iguacel, había querido hacerle pagar a los usuarios las pérdidas que la distribuidoras habían tenido producto de la devaluación del peso frente al dólar.