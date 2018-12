Nahitan Nández rechazó la primera oferta de Boca Viernes, 28 de diciembre de 2018 La oferta del Xeneize por la mejora económica del contrato del volante uruguayo no fue suficiente y las negociaciones continuarán. ¿Habrá acuerdo?

Uno de los objetivos del nuevo Boca de Gustavo Alfaro será retener a una de las figuras del ciclo Barros Schelotto: el uruguayo Nahitan Nández. Hasta el momento, las noticias no son buenas, ya que desde el entorno del mediocampista exigen un mejor contrato y la primera propuesta xeneize no fue suficiente.



La negociación continuará en los próximos días y, pese a que Nandez cuenta con otras ofertas del fútbol internacional, como la del Cagliari de Italia, la intención del futbolista es quedarse en Boca y tener revancha en la próxima Copa Libertadores.



El representante del jugador que está celebrando sus 23 años ya había dejado en claro que para que la continuidad de Nández en la Ribera no corriera peligro, Boca debía otorgarle una mejora sustancial en su contrato que lo colocase entre los mejores pagos del plantel.



Esta novela tendrá más capítulos por delante y lo que se viene es una negociación para llegar al acuerdo que quieren todos en Boca. ¿Hará el esfuerzo económico Angelici? ¿Cederá Nández en sus pretensiones?



Dos bajas. Alfaro ya sabe que no contará con dos jugadores importantes en el plantel. El defensor Lisandro Magallán firmó en el Ajax de Holanda y el colombiano Edwin Cardona es nuevo jugador del Pachuca de México.