Descubrieron a dos policías teniendo sexo en el patrullero

Viernes, 28 de diciembre de 2018

Ya se inició una investigación interna para sancionar a los oficiales que descuidaron su puesto de vigilancia. Ocurrió en Santa Fe.





Dos integrantes de la Unidad Regional I (URI) de Santa Fe fueron escrachados esta semana cuando mantenían un encuentro sexual en un patrullero. El video se volvió viral y habrá consecuencias por sus acciones.



"Nosotros no necesitamos en la fuerza a esta gente, no queremos este tipo de actitudes", sentenció David Reniero, secretario de Control de la Fuerzas de Seguridad, al sitio Aire de Santa Fe. Los oficiales ya fueron identificados.





"Esto va a un sumario administrativo, vamos a ir por el máximo que tiene que ver con estas cuestiones. Si en todo caso les corresponde una tipificación penal", siguió indignado el funcionario.



Todo comenzó cuando alguien grabó solapadamente a los policías en medio de una situación demasiado íntima para descuidar la discreción. Los oficiales debían estar haciendo su trabajo pero en vez eligieron un alto en la jornada.



"Me costó el pase a disponibilidad, pero bueno, no me engancharon robando", sentenció el oficial tras la viralización de su video hot.