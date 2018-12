Médico de Boca: “No sé si Gago seguirá jugando”

Jueves, 27 de diciembre de 2018

Jorge Batista fue quien operó al futbolista de 32 años que volvió a romperse el tendón de Aquiles y que la decisión de continuar en actividad depende del jugador.





La nueva lesión de Fernando Gago (rotura del tendón de Aquiles) abrió un gran interrogante en el Mundo Boca: Con 32 años, ¿podrá volver a jugar al nivel que un club de tal magnitud exige? ¿Deberá retirarse o probar suerte en otro equipo de menor jerarquía? Todas estas preguntas no tienen respuestas en lo inmediato, pero el médico del plantel xeneize, Jorge Batista, despejó algunas dudas sobre la recuperación del talentoso volante.



“No sé si Fernando seguirá jugando o no. En realidad es una decisión que deberá tomar él junto con el cuerpo técnico y la dirigencia en su momento. Pero que bueno sería que todos los que quieran opinar cuando son consultados lo hagan con nombre y apellido. Muchachos, nadie se va a enojar. Hay libertad de expresión”, escribió el Jefe del Cuerpo Médico de Boca en su cuenta de Instagram respondiendo a una publicación del Diario Olé, en la cual varios especialistas dieron su opinión del caso.





Lee también: Por qué Gago se lesionó el tendón de Aquiles sano

El cirujano que operó a Gago criticó que se vertieran opiniones cuando no se conoce realmente a fondo la magnitud de la lesión sufrida por el futbolista. “Desde el anonimato, en mi humilde opinión, no queda bien. Más cuando no se conocen los detalles de qué tipo de lesión presentó el paciente, ni el nivel de la ruptura ni la técnica que se realizó”, cerró Batista.