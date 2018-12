Fernando Burlando: “Yo le creo a Juan Darthés”

El abogado brindó una entrevista donde se expresó a favor del actor y reveló cómo se encuentra él en Brasil.



Fernando Burlando dialogó con Pamela a la tarde (América) y fue contundente para defender a Juan Darthés, acusado por violación y que actualmente está en Brasil.









“Yo le creo a Juan. Le creo por muchas cosas que me dijeron profesionales que trabajaron con él”, declaró el abogado, que muchas veces mencionó que no defiende violadores y que aún no se define por aceptar el caso.