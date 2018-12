Policía correntina fue agredida a la salida de un boliche Jueves, 27 de diciembre de 2018 La agente policial correntina Diana Gómez narró en su cuenta de Facebook un hecho violento sucedido ayer en San Cosme. Tres jóvenes "me pegaron cuando terminamos de separar una pelea", contó. "Cada vez estamos peor, no nos respetan cómo autoridad", acusó.



A la salida de un local bailable "tres femeninos agreden cuando trato de separar una pelea. Las saco y al salir un masculino de la nada me agrede, me tiene de los brazos otros y otros dos me dan golpes", apuntó Gómez.



"Safo y sin darme cuenta eran ya tres, un masculino y dos femeninos", precisó. "Una de ellas me da en la cabeza con un zapato", aseveró.



"Cada vez estamos peor, no nos respetan cómo autoridad", indicó. "Ni esto ni nada me va a sacar mí vocación de servicio", finalizó.