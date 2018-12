​“Hay perspectivas de hacer muchísima obra pública en 2019"

Jueves, 27 de diciembre de 2018

El gobernador anunció inversiones en energía, obras viales y modernización del Estado a través de la empresa de telecomunicaciones. “No estoy ni enloquecido ni desesperado por hacer cambios” en el gabinete, dijo.





El gobernador, el lunes, cuando entregó cajas navideñas en los barrios Santa Marta, Galván y Río Paraná.





El gobernador Gustavo Valdés destacó este miércoles que “Corrientes creció este año 1,5%” y que, “a pesar de la crisis”, la provincia pudo “aguantar”. “Estamos administrando bien y con mucha polenta y perspectivas de hacer muchísima obra pública el año que viene”, dijo y se mostró optimista respecto del impacto en la economía local de la “4.200 millones de pesos” destinados en diciembre a salarios del sector público.

En declaraciones a LT 7 Radio Corrientes, Valdés anunció que se construirá una estación transformadora en Teniente Ibáñez y Sarmiento, en esta capital, y calculó en 30 millones de dólares la inversión requerida en energía.

“Corrientes necesita 30 millones de dólares para no tener problemas en los próximos dos años. Estamos comprando un cable que vale 8 millones de dólares, que nos va a permitir resolver la situación energética de la capital”, dijo el gobernador.

“En Teniente Ibáñez y Sarmiento, tenemos que hacer una estación frente al estadio Huracán, de última tecnología y compacta, para que no se corte la luz en toda esa zona, y otra gran obra en Saladas, de otros 30 millones de dólares, con cableado hasta Santa Rosa”, agregó.



Centro Administrativo

En otro anuncio importante, Valdés indicó que el Registro de la Propiedad Inmueble, Catastro e Inspección de Personas Jurídicas se van a trasladar” al Centro Administrativo que se construye en el barrio San Benito, en esta capital, donde se funcionarán las sedes del IPS, el Ioscor y el Banco de Corrientes S. A.

“El cascarón se terminará en julio o agosto”, señaló sobre el complejo de edificios y que a partir de ahí se comenzará a trabajar en el interior, porque se trata de un edifico verde. “Allí sobran dos pisos todavía para, de una buena vez por todas, terminar con monstruosos alquileres que pagamos”, dijo el mandatario.



Seguridad

En cuanto a seguridad, reiteró que le habían presupuestado 18 millones de euros para 500 cámaras de seguridad en la capital, a partir de lo cual se inició el proyecto de la empresa de telecomunicaciones provincial, sancionada por la Legislatura.

“Hoy estamos licitando y extiendo nuestra fibra óptica en la capital. Vamos a poner un arco de control de patentes, para saber quién sale y quién entra a la ciudad”, anticipó y agregó que se construirá un centro de comunicaciones en inmediaciones del shopping.

Sobre el segundo puente Chaco-Corrientes, aclaró que la obra no se podrá ejecutar en la medida en que el llamado riesgo país no descienda. “Hoy [con ese indicador] en los 800 puntos, es complicado. Se espera que baje para licitar” la obra, dijo. “Con un riesgo país de 500, era factible licitar”, añadió.



Autovía en la ruta 5

“Lo que ahora quiero es que no se pare la autovía dela ruta 12, que está en marcha entre la capital y Santa Ana”, comentó el gobernador y anunció que la Provincia “hará otra autovía, en dos etapas, por la ruta 5. En una primera etapa, desde la Virgen de Itatí hasta Laguna Brava, con doble mano, dos carriles para entrada y salida”.

“Estamos pensando en un gabinete que trabaje de otro modo, como ya lo está haciendo. Muchos de los ministros fueron compañeros de gabinete a quienes les tengo la confianza suficiente”, dijo al ser consultado sobre modificaciones en el elenco ministerial. “No estoy ni enloquecido ni desesperado por hacer cambios”, respondió.