Boca fichó a Owen Blanco, una joya del ascenso Miércoles, 26 de diciembre de 2018 El juvenil de 16 años llega proveniente de Sportivo Italiano (Primera C) y algunos lo comparan con Ángel Di María por sus características. Los detalles de la operación.



Boca ya tiene a su primer refuerzo del ciclo Gustavo Alfaro al comprar el 80% del pase del juvenil de 16 años Owen Blanco, una joya del fútbol de ascenso que juega en la Primera de Sportivo Italiano y al que muchos comparan con Ángel Di María.



Según fuentes vinculadas a la operación, el juvenil firmó un contrato por tres años y medio en una operación que le dejó a la institución que milita en la Primera C 2.224.000 pesos libres de impuestos.



Owen Blanco, volante ofensivo, zurdo, de 16 años firmó por 3 años con #Boca. Viene de @SpItaliano. Debutó a los 15 en Primera y ya fue convocado a la Sub 17 de Argentina. El xeneize compró el 80% del pase en $ 2.224.000 limpios para el Sportivo.



Blanco, que contó que muchos lo comparan con Ángel Di María por sus características de juego, debutó en Primera con 15 años y llega al xeneize como una apuesta a futuro.



Si bien el talentoso zurdo ya jugaba en la cuarta categoría de AFA, eso no le impidió haber sido convocado a la Selección argentina Sub 17, que conducen Pablo Aimar y Diego Placente.