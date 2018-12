"Que la próxima Navidad sea como todos los hinchas esperan" Miércoles, 26 de diciembre de 2018 El nuevo entrenador del Xeneize aún no asumió pero ya habla como técnico del club de la Ribera. Le mandó un video a un fanático con un mensaje esperanzador.



"Hola Luciano, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande y que pases una feliz Navidad. Y si bien esta Navidad no era la que esperabas, ojalá que el año que viene la Navidad venga como todo hincha de Boca espera. Un abrazo grande, feliz Navidad".



Así es el escueto mensaje que grabó Gustavo Alfaro para un hincha que se viralizó. El ex entrenador de Huracán asumirá en las próximas horas como sucesor de Guillermo Barros Schelotto, pero ya habla como DT de Boca.