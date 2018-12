Sabrina Rojas amenaza con hacer una fuerte denuncia

Miércoles, 26 de diciembre de 2018

La actriz anunció que va a desenmascarar a un “psicopata, drogadicto y violento”. Mirá todas sus declaraciones.





Sabrina Rojas escribió un duro mensaje en su cuenta de Instagram, donde comunicó que va a hacer una denuncia por violencia a una persona a la cual trata de psicópata, violenta y drogadicta.



“Por fin me voy a librar… te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona…sobre todo tres que te ‘admiran‘”, inició su descargo la actriz y pareja de Luciano Castro.



“Al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar. Mirá cómo me pongo, por suerte tengo testigos”, sentenció Rojas.