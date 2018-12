“La situación es difícil pero la incertidumbre cambiaria es peor”

Lunes, 24 de diciembre de 2018

El ministro habla de “desajustar el torniquete” del BCRA, de obras pública y del riesgo Cristina.





"La situación económica es difícil, sobre todo para las PyMEs por el acceso al crédito, pero la incertidumbre cambiaria es peor". Rogelio Frigerio explora la tercera vía: elogia la receta monetarista que aplacó la estampida del dólar pero pone el foco en la economía real.



A frente de la cartera política, Frigerio -enlace con los gobernadores- lee en clave económica y apuesta a que se irá "aflojando ese torniquete duro" que calma la presión cambiaria pero enfría la economía.





Desde Villa Paranacito, en Entre Ríos, el ministro habló con Clarín sobre la situación económica, multiplicidad de elecciones, la expectativa de Cambiemos y el riesgo Cristina.



- ¿El año electoral puede complicar la economía?



- No tengo elementos para hacer esa proyección, hay que ver como se llega a la elección y qué dicen las encuestas.



- ¿Las encuestas?



- Hay temor en el mercado de una vuelta al populismo,o que se ve en el Riesgo País que hasta diciembre de 2019 es uno y después de esa fecha, es otro.



- ¿Se refiere a la posibilidad de que gane Cristina Kirchner?



- A alguna chance de vuelta al pasado.



Frigerio enumera actos y licitaciones, la represa Portezuelo del Viento en Mendoza, El Tambolar en San Juan, convenios en Córdoba y Santa Fe, que estuvo en Tucumán, La Antártida y se vio con Alicia Kirchner. Pasó por Misiones, Corrientes y Entre Ríos, la provincia donde tiene domicilio y donde, cada tanto, resuena su nombre como candidato a gobernador. En eso, cero definición.



Cita episodios y lugares de memoria para contagiar la idea que 2019 será un año de obras. "A pesar de las dificultades estamos sosteniendo el plan de infraestructura más ambicioso de la historia" apunta.



- Destaca la política cambiaria pero hay un costo en la economía real.



- Frente a la incertidumbre, cambiamos a una política fiscal y monetaria muy dura porque la prioridad del gobierno es no volver a la crisis que atravesamos durante los últimos meses. Ahora, en la medida de lo posible, se espera que el Banco Central afloje el torniquete cuando entienda que no hay riesgo.





- El torniquete afecta la economía.



- Es cierto que la situación es difícil para el sector productivo, sobre todo para las PYMEs por el acceso al crédito, pero no es menos cierto que la incertidumbre cambiaria es peor



- ¿Cuándo debería o podría aflojarse el torniquete?



- Lo debe manejar el Central, que tiene autonomía. y tendrá esa sensibilidad para ir desajustando el torniquete en la medida que haya confianza de que no vamos a volver al lugar del que pudimos salir.



- ¿El riesgo de otra crisis es alto?



- Con las medidas del Banco Central y de Hacienda se pudo controlar y esas medidas generan una certidumbre que antes no existía.



Frigerio debe "organizar" la elección del 2019 y coordinar el armado de Cambiemos de un calendario con 30 elecciones, que arrancó con el cierre de listas en La Pampa.





- La mayoría de las provincias desdoblan la elección ¿es saludable?



- Hacen uso de un derecho que tiene pros y contra. Cuando se desdobla, la ciudadanía presta más atención a lo local pero tiene un costo económico alto y puede ser una molestia tener que votar tantas veces.



- A principios de año, Cambiemos estimaba que además de retener las provincias que gobierna ganaría en cinco más. ¿Qué proyectan ahora?



- Cambiemos tiene grandes chances de retener las jurisdicciones que maneja y sumar algunas más.