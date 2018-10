Flavio Mendoza renunció al Bailando

Jueves, 25 de octubre de 2018

Entre criticas de sus compañeros y ataques de nervios, el bailarín decidió pegar el portazo y deja el certamen. Enterate de todos los detalles.





Flavio Mendoza dijo basta y anunció su salida del Bailando 2018. Según Los Ángeles de la Mañana, había abandonado un ensayo en medio de una crisis de nervios, e incluso, según los testigos presentes, pateó un monitor al irse.



Además, sus compañeros del certamen ya tenían bastantes problemas con el bailarín, debido a que Flavio solía extender sus prácticas, lo que retrasaba todos los ensayos de los demás participantes.



Marcelo Tinelli no tiene paz. Ni bien termina de resolver que La Bomba Tucumana será el reemplazo de Esmeralda Mitre, ahora deberá encargarse de pensar en quién será el relevo de Flavio.



“Yo no iba a hacer el Bailando hasta que me invitaron. Tenía muchos prejuicios pero fue el año que más me divertí. En estos últimos días me empezaron a pasar muchas cosas por no tener tiempo. Me cuesta aprenderme las coreografías y quiero que salga perfecta, con la mejor ropa, la mejor música y la mejor luz. No puedo cumplir con ese requisito“, explicó Mendoza.