Se presentó la caminata 3K “Por una vida libre de ACV”

Jueves, 25 de octubre de 2018

La iniciativa apunta a concientizar sobre el accidente cerebro-vascular, una de las principales causas de discapacidad permanente en adultos y que además puede provocar la muerte.



“La lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles es algo central para nosotros como Estado”, aseguró el ministro de Salud, Ricardo Cardozo.



El domingo 28 se realizará la caminata 3K “Por una Vida Libre de ACV” en la Costanera Sur a las 9.00, buscando concientizar sobre este trastorno para que la sociedad tome los recaudos para prevenirlo. A tal fin, esta mañana en Casa de Gobierno se presentó el evento con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública.



El accidente cerebro-vascular (ACV) es un trastorno que provoca una alteración en el flujo sanguíneo cerebral debido a la interrupción del suministro de sangre, o bien una hemorragia por la ruptura de un vaso sanguíneo. Sin sangre, las células cerebrales pueden sufrir daño o morir. Estos daños pueden tener diferentes aspectos según en qué parte del cuerpo se produzcan: puede afectar al cuerpo, la movilidad y el habla, además de cómo uno piensa y siente. A nivel mundial 17 millones de personas padecen anualmente esta enfermedad, de ellas 6,5 millones mueren y 26 millones sobreviven quedando con alguna secuela.



Héctor Álvarez, el jefe de la Unidad Stroke del Hospital Escuela, declaró que esta iniciativa se dará en el marco del Día Mundial del ACV (29 de octubre). Agregó que la adopción de hábitos saludables puede reducir los principales factores de riesgo de un ACV como el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la obesidad, la ingesta elevada de alcohol y el consumo de drogas. “En las guardias se observa que en el 97% de los casos el ACV ocurre en personas mayores a los 45 años, por lo que encontrarse en la mediana edad no disminuye la posibilidad de padecerlo”.







Ministro Cardozo



“La lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles es algo central para nosotros como Estado”, dijo en primer término el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo y mencionó que son varias las líneas de trabajo, que van desde la “implementación de la cobertura universal y de las redes de atención que las estamos desarrollando y toda la tarea de prevención en salud tanto en Capital como en el interior”.



Y especificó que han sido muchas las personas que han trabajado para que la unidad Stroke, de cuidados cerebrovasculares sea una realidad, en la tarea de recuperar a las personas con secuelas y acompañar a las personas que lo rodean y al grupo familiar



Cardozo puso de relieve que lo “primero y principal es la prevención y segundo, el mecanismo que implica una emergencia, que ante el llamado por un ACV, llegar rápidamente al lugar”, y por otro lado, es fundamental “tener aceitado el procedimiento y que dispongamos del personal especializado, los medicamentos y los elementos de diagnóstico”.



A la vez que enfatizó la necesidad de acercar a toda la provincia los” esfuerzos y recursos para que todos los correntinos tengan la posibilidad de acceder a la mejor atención y para ello trabajamos con las terapias intensivas.”.



“Debemos apuntar a la equidad para toda la población en materia de salud y estamos implementando una tecnología de punta en favor de los correntinos”, concluyó.



Presencias



Además de las autoridades mencionadas, estuvieron la directora general de Promoción y Protección de la Salud, Adela Saade; el subsecretario de Salud, Luis Pérez; la subsecretaria de Gestión Sanitaria, María del Carmen Pérez Duarte, entre otros.



Más sobre el ACV







Hay de dos tipos: isquémicos (la mayoría) y hemorrágicos. Éstos ocurren debido a la formación gradual de placas de aterosclerosis o depósitos grasos en el interior de las arterias que nutren el cerebro o cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria cerebral.







El cerebro controla todo lo que hacemos: hablar, caminar y respirar. Si debido a un ataque un área localizada del cerebro no recibe oxígeno necesario, la parte del cuerpo controlada por esa área podría verse afectada. Por eso, los ataques cerebrales pueden causar problemas con el movimiento, la visión, el habla, etc.







Los síntomas del ataque cerebro-vascular incluyen adormecimiento, entumecimiento, hormigueo o debilidad en una mitad de la cara, brazo o pierna (especialmente en un lado del cuerpo) de comienzo súbito. Otras señales son la confusión, mareo, pérdida del equilibrio, severos dolores de cabeza y dificultad para hablar, caminar y ver.