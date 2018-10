Valdés analizó importante temario para Corrientes con el presidente Macri

Jueves, 25 de octubre de 2018

El gobernador de la Provincia mantuvo un encuentro con el presidente Mauricio Macri, con quien analizó la situación que se vivió con el Paraguay en la Isla Apipe, proyectos de desarrollo energético, las tareas de Vialidad Nacional que está trabajando para mejorar importantes redes viales en territorio correntino. Además con los ministros Dietrich e Ibarra, evaluó cuestiones que tienen que ver con el transporte y el avance del programa digital que la Provincia tiene en marcha.



El gobernador Gustavo Valdés mantuvo en la tarde de este miércoles un encuentro con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una jornada caracterizada por el tratamiento del Presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, en cuyo rededor se generó situaciones conflictivas debido a marchas y actos de violencia provocadas por la oposición, que intentan impedir el análisis de la Ley Madre.



Con Macri



Durante el encuentro con el Presidente, Valdés brindó precisiones respecto de la situación conflictiva que se vivió en la zona limítrofe de la Provincia, situada en la Isla Apipe, provocada por la intromisión de la Armada de la República del Paraguay, que impidió la realización de un concurso de pesca. El Mandatario Correntino informó sobre la elevación de los antecedentes e informes que se remitieron a la Cancillería, para que aborde con ese país la problemática y que se generen acciones para que esta situación no se repita, destacando no obstante que hay buena relación con aquella Nación, por lo que se espera respuestas positivas a la situación.



También evaluó con el Presidente los proyectos de desarrollo energético que se generan en Corrientes, en forma conjunta con el Estado nacional y hubo indicios claros de priorizar todos aquellos programas que tienen que ver con la creación de fuentes de energía alternativa. Macri además ponderó las acciones que se llevan adelante en la recuperación de la red vial en la Provincia, en la que a través de Vialidad Nacional, se desarrollan importantes obras y otras presupuestadas que van a mejorar la circulación y vinculación en la zona sur de Corrientes. Tales como la Ruta 126, y otras previstas en el Plan Belgrano en distintos puntos del territorio.



Otro aspecto que se repasó tiene que ver con la finalización de la obra de canalización del arroyo Barrancas, en la zona de Sauce y su límite con Esquina, que hará que no se inunden más pobladores de aquellas localidades, Pueblo Libertador y parajes aledaños, alrededor de unos 37 mil vecinos de la zona. Cabe destacar que junto a la mencionada obra se pusieron en marcha otras tales como las defensas de Lavalle, de Paso de la Patria y los desagües pluviales de Bella Vista, todos emprendimientos en su etapa final y que benefician directamente a un importante número de pobladores.



Tras el encuentro con el Presidente, el gobernador Valdés mantuvo entrevistas de trabajo con los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; y el vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno y Modernización de la República Argentina, Andrés Horacio Ibarra.



Con Dietrich. El Transporte un Desafío



Valdés sostuvo que con el Ministro de Transporte se trató un amplio temario, pero lo fundamental para Corrientes es generar las condiciones para abordar la problemática del transporte y articular medidas que aseguren el funcionamiento del servicio, con la visión fundamental de mejorar la calidad de la prestación para los habitantes. Cabe señalar que el funcionario nacional insistió en que los subsidios para el área se giraran a las provincias y serán estas administraciones las que decidirán su utilización.



El Mandatario reiteró que ello implica un importante desafío y que la Provincia está preparada para asumir el nuevo rol en este rubro fundamental para la ciudadanía.



Digitalización, la clave del futuro



Con el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, Valdés también tuvo un intercambio interesante respecto de la propuesta de modernización del sistema digital de la Provincia, una fuerte apuesta al desarrollo y al futuro de Corrientes. El Mandatario sostuvo que se habló de intercambio de pelos digitales incluso, que tendrán un fuerte impacto en la vinculación de la sociedad estatal, civil, productiva y social de Corrientes.



En ese sentido intercambiaron visiones respecto del impacto que tendrá la creación de la SAPEM Corrientes (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria Corrientes Telecomunicaciones), que busca consolidar la política pública de comunicaciones, en especial para promover la expansión y extensión de servicios de conectividad a través de internet. El Mandatario provincial entiende que tuvo una jornada positiva en Buenos Aires, que hay acciones muy importantes que se desarrollan con la Nación, que avanzan y otras en las que hay que llevar adelante un fuerte trabajo, e insistir sin interrupciones en las gestiones de todo aquello que beneficia a Corrientes y a su población en las distintas facetas: productivas, viales, energéticas, obras urbanas, viales, etc.