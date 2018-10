Envían artefactos explosivos a Hillary Clinton y a Barack Obama

Miércoles, 24 de octubre de 2018

Un explosivo fue encontrado este miércoles a la mañana por un técnico que revisaba el correo para la oficina de Hillary Clinton, informó un funcionario. Los Clinton viven en un suburbio de Nueva York.





Pero además, un artefacto similar fue enviado a la oficina del expresidente Barack Obama y evacuaron preventivamente oficinas del edificio neoyorquino donde funciona la CNN debido a otro "paquete sospechoso".



Los dispositivos son similares al que se halló este lunes en la casa del multimillonario George Soros, cercano a los demócratas.



La CNN informó que la policía de Nueva York acudió por un "artefacto sospechoso" que habían descubierto en el Time Warner Center, donde tiene su corresponsalía la señal de noticias. Por precaución, agregó, habían evacuado.



No está claro dónde se hallaron los explosivos que les enviaron a Obama y a Hillary.



En el caso de Soros estaba en la casilla de correo de su casa en Bedford, un suburbio al norte de Nueva York. Un empleado vio lo que parecía un paquete bomba, lo llevó a una zona boscosa, llamó al FBI y lo detonaron.



El dispositivo estaba hecho a partir de un tubo de unos 15 centímetros lleno de polvo explosivo.



El motivo de estos episodios o los sospechosos no están claros. Las autoridades explicaron además que nadie se ha adjudicado los envíos.



Soros, quien hizo su fortuna en el sector financiero, ahora es un filántropo de tiempo completo y un activista político, frecuentemente objeto de la ira de grupos de extrema derecha. En días recientes, se ha especulado falsamente que el multimillonario financió la caravana de migrantes que partió de Honduras hacia Estados Unidos, a través de México.



Fuentes: The New York Times, CNN, Reuters.