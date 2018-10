Estaciones de servicios rechazan el pago con tarjetas de créditos

Miércoles, 24 de octubre de 2018

El titular de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), Carlos Gold, informó que en el interior provincial se nota muchos más esta medida. En total afirmó que alrededor del 30% sólo recibe efectivo u débito.





Un 30 por cien­to ya aca­ta­ron es­ta me­di­da a ni­vel na­cio­nal alu­dien­do a que no pue­den ca­pi­ta­li­zar con ra­pi­dez lo re­cau­da­do. Las tar­je­tas de dé­bi­to se­gui­rán re­ci­bien­do ya que la acre­di­ta­ción se per­ci­be a las 24 ho­ras.



Lue­go de los úl­ti­mos au­men­tos en los pre­cios de los com­bus­ti­bles, al­gu­nas es­ta­cio­nes de ser­vi­cios to­ma­ron la de­ci­sión de sus­pen­der las ven­tas con tar­je­tas de cré­di­to. Su ex­pli­ca­ción es que la acre­di­ta­ción por par­te de las em­pre­sas ad­mi­nis­tra­do­ras de las tar­je­tas tie­ne una de­mo­ra de 28 dí­as. Por aho­ra, no es una me­di­da ge­ne­ra­li­za­da y se li­mi­ta a al­gu­nas es­ta­cio­nes, pe­ro se re­pi­te en to­das las pro­vin­cias del pa­ís.

Los pro­pie­ta­rios de las es­ta­cio­nes de ser­vi­cios es­ta­rí­an re­cha­zan­do el pa­go con tar­je­tas de cré­di­to, en fun­ción de los cos­tos que ac­tual­men­te sig­ni­fi­can en el mo­vi­mien­to que tie­nen por los ser­vi­cios de pro­vi­sión de com­bus­ti­bles.

En Co­rrien­tes, el 30 por cien­to de las es­ta­cio­nes de ser­vi­cios ya no es­tán re­ci­bien­do tar­je­tas de cré­di­to, más aún las que se en­cuen­tran en el in­te­rior. “En Ca­pi­tal por ahí no se no­ta tan­to, pe­ro en in­te­rior sí y más que na­da en los lu­ga­res en el que hay me­nos po­bla­ción por­que les re­sul­ta más di­fí­cil ca­pi­ta­li­zar la co­bran­za”, in­for­mó el ti­tu­lar de la Con­fe­de­ra­ción de En­ti­da­des del Co­mer­cio de Hi­dro­car­bu­ros y Afi­nes de la Re­pú­bli­ca Ar­gen­ti­na (CE­CHA), Car­los Gold.

Es­ta­cio­ne­ros tu­vie­ron dos reu­nio­nes con el Se­cre­ta­rio de Co­mer­cio de In­te­rior de Na­ción, Ig­na­cio Wer­ner, que es­tá in­ten­tan­do ha­cer ges­tio­nes con dis­tin­tas cá­ma­ras em­pre­sa­rias de tar­je­tas y ban­cos, pe­ro has­ta aho­ra no die­ron re­sul­ta­dos. Lo mis­mo con AFIP pa­ra ate­nuar el im­pac­to de las re­ten­cio­nes. Hoy ha­brá una nue­va reu­nión.

Pa­ra­le­la­men­te es­tá avan­zan­do una de­nun­cia que se hi­zo en la Co­mi­sión Na­cio­nal en De­fen­sa de la Com­pe­ten­cia con­tra la em­pre­sa Pris­ma y un pro­ce­so ju­di­cial a la es­pe­ra de lo que re­sul­te de es­ta ac­ción en la co­mi­sión.

“Lue­go del au­men­to de oc­tu­bre to­da­vía exis­tía des­fa­sa­je en al­gu­nos com­bus­ti­bles de un sie­te por cien­to, pe­ro en ese mo­men­to es­tá­ba­mos ha­blan­do de un ba­rril de pe­tró­leo de ca­si cua­tro ve­ces más ca­ro de lo que se en­cuen­tra hoy y un dó­lar que ba­jó”, en­fa­ti­zó Gold.

Las tar­je­tas de cré­di­to se que­dan con el 1,3% del to­tal de la com­pra y nos abo­nan a los 28 dí­as. Hay ru­bros que tie­nen ga­nan­cias im­por­tan­tes, pe­ro en nues­tro ca­so te­ne­mos un 2,5% de ga­nan­cia ne­ta. Si le res­ta­mos la co­mi­sión de las tar­je­tas, nos que­da 1,2% de ca­da com­pra. Es de­cir, nos es­tá que­dan­do me­nos ga­nan­cia de la que se lle­va la tar­je­ta de cré­di­to”, ex­pli­ca­ron los em­pre­sa­rios del ru­bro.

Los em­pre­sa­rios del sec­tor es­tán dis­pues­tos a re­sig­nar la co­mi­sión que de­ben pa­gar a las em­pre­sas de tar­je­tas de cré­di­to pe­ro bus­can que el pla­zo de acre­di­ta­ción de pa­go sea de 72 ho­ras y no de 28 dí­as.