Recuperan municiones y otros artículos robados

Miércoles, 24 de octubre de 2018

Durante el allanamiento a una casa situada en un asentamiento, la policía encontró y secuestró varios artículos robados del domicilio de un gendarme. Entre los elementos recuperados hay dos cajas de municiones para pistola calibre 9 mm.





Fuentes policiales dijeron que personal de la comisaría de Itatí comenzó a trabajar en el caso a partir de la denuncia que realizó un gendarme. El damnificado dijo a la policía que, junto a su familia, se ausentó el viernes 19 de su vivienda situada en Los Benedictinos al 800 y al regresar el fin de semana advirtieron el robo.

Para ingresar a la casa, forzaron la cerradura de una puerta. Las distintas habitaciones se hallaban en total desorden.

El gendarme constató que se llevaron un equipo de música, una moto Zanella de 110 c. c., 2 tubos de gas, herramientas varias, caladora, taladro eléctrico, dos cajas de cartuchos 9 mm, un uniforme verde oliva de la fuerza de seguridad nacional, un secarropas y un colchón de una plaza, entre otros objetos.

En la mañana del lunes, con orden judicial, los efectivos allanaron una casa situada en un asentamiento del barrio Ibiray, donde hallaron e incautaron la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos. Por el momento, no hay detenidos.