Un paro en el transporte de cargas enciende luces de alarma

Martes, 23 de octubre de 2018

Arrancaron hoy y se extiende hasta el jueves. Negocian una lista de reclamos en el ministerio de Transporte. Temor por un conflicto que puede afectar la comercialización de la cosecha.





Los transportistas de cereales nucleados en la FETRA, la principal federación nacional empresaria que nuclea a dueños de camiones y empresas Pyme, están de paro desde las cero hora de hoy y hasta el jueves, día en que esperan ser recibidos por Guillermo Dietrich con la esperanza de recibir respuestas a sus reclamos. El Gobierno tiene especial interés en despejar cualquier foco de conflicto en este sector ya que la medida de fuerza anunciada este martes por la mañana y que iba a ser por "tiempo indeterminado" se terminó acotando a 24 horas, dado que la FETRA fue convocada ayer por la tarde a una reunión técnica al ministerio de Transporte.



Las alarmas en el Gobierno se encendieron porque esta medida de fuerza se la puede tomar como un posible anticipo de acciones más fuertes, siempre que no se llegue a una solución previo a diciembre. Ese mes empezará a levantarse la cosecha de trigo que se espera sea récord con 19 millones de toneladas producidas. Traducido: nada puede trabar el ingreso de dólares genuinos al país.



Finalizado el encuentro en la cartera que conduce Dietrich, Miguel Betilli, titular de FETRA, confirmó a Clarín: "El paro se hace y se mantendrá hasta el jueves, día en que el ministro anunciará las respuestas a nuestros reclamos".



La sábana de proclamas son, según Betilli: "La actualización de las tarifas, garantizar el pago de fletes dentro de los treinta días de prestado el servicio ya que cobramos a los 70 días y pagamos a los 15. También pedimos equidad de cargas del ferrocarril, congelamiento del precio del combustible, subsidios de peajes y líneas de créditos a tasa subsidiada para recambio de flota".



Tanto FETRA como la CATAC y FADEEAC son las cámaras que negocian el cuadro tarifario con el ministerio de Transporte; pero solamente FETRA y CATAC movilizan cereales. FADEEAC, en cambio, transporta todo tipo de mercadería y es la que discute paritarias con los Moyano.



Desde una cámara de oleaginosas comentaron a Clarín respecto al paro: "El sector agroexportador quedó en el medio de un conflicto entre los dadores de carga y los transportistas", explican. Y agregan: "Es cierto que estamos en época baja de transporte de cereales, pero también es cierto que FETRA es la principal federación y no son de tomar estas medidas por lo que lo leemos como un llamado de atención".



El conflicto en números da cuenta de que en temporada alta se despachan entre 10.000 y 12.000 camiones diarios con cereales y hoy las entradas a puerto son de alrededor de 3.000 transportistas por jornada. Señalan desde ese sector empresario que "un paro empieza a afectar al cuarto o quinto día de no recibir materia prima por lo que consideran leve el impacto de la medida de fuerza"; aunque la miran con atención.