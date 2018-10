El Tata Martino no seguirá en Atlanta United Martes, 23 de octubre de 2018 El entrenador argentino, principal candidato a dirigir al seleccionado de México, rechazó la continuidad en el club de los Estados Unidos. Los motivos de su salida.

Gerardo Martino resolvió que no renovará su contrato con el Atlanta United de la Major League Soccer (Estados Unidos) y finalizará sus tareas al frente del equipo hasta el cierre de año, anunció hoy el club norteamericano.



El Tata, que es uno de los grandes candidatos a convertirse en entrenador de la selección de México, rechazó la oferta del Atlanta United para continuar en el cargo y no hará más precisiones hasta finalizar la temporada.



“Esta no fue una decisión fácil de tomar, he disfrutado mucho mi tiempo con el Atlanta United y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos en tan poco tiempo”, dijo el DT del Atlanta United en la web oficial del club.



“La decisión no se tomó por razones financieras, las negociaciones con la oficina principal fueron transparentes y justas. Fue simplemente el movimiento correcto para mí y mi familia en este momento. La oportunidad de formar un equipo desde el principio no aparece con frecuencia, y estoy agradecido al club y a los hinchas por confiar en mí para establecer una base sólida aquí en Atlanta. Lo más importante ahora es que el enfoque permanezca en nuestras metas para esta temporada “, cerró el Tata.



Martino, de 55 años, llegó al Atlanta el 27 de septiembre de 2016 y viene realizando una gran campaña. Tiene un récord de 38 victorias, 17 empates y 17 derrotas en todas las competencias y guió al United a los Playoffs de la Copa MLS, convirtiéndose en el cuarto equipo de expansión en la historia de la liga en calificar para la postemporada.



En México esperan con los brazos abiertos a Martino para tomar las riendas de la selección tricolor de cara al proceso mundialista de Qatar 2022. Habrá que esperar la confirmación del Tata.