Cuatro inspectores sumariados por maniobras ilegales en habilitación de comercios

Martes, 23 de octubre de 2018

Mónica Miranda, Subsecretaria de Contralor Ambiental, confirmó que hay cuatro inspectores sumariados y suspendidos tras detectarse irregularidades en los procesos de habilitación de comercios. Las denuncias fueron realizadas por empresas y contribuyentes.







En declaraciones mediáticas, la Subsecretaria de Contralor Ambiental de la Municipalidad, detalló la causa en el que cuatro inspectores municipales encargados de las habilitaciones de comercios, fueron sumariados y suspendidos.



“Existen inspectores del área a mi cargo, que están en estos momentos sumariados. Tiene que ver con una investigación que llevo adelante desde que arrancó la gestión. A raíz que algunas denuncias realizadas por contribuyentes, empresas, y algunas denuncias internas es decir, personal que ya pertenecía al área que hacía referencia a algún tipo de maniobras de algunos inspectores y en algunas oficinas”, informó.



“Éstas personas realizaban inspecciones y labraban actas. Estas actas tenían que ver con procesos de habilitación de comercios y con procesos de control de la actividad de los comercios, ya habilitados o con habilitación provisoria”, detalló.



“Al hacer la investigación, encontramos en poder de las personas que se desempeñaban en una oficina que eran de inspecciones programadas, documentación retenida que tenían que ver con actas que no siguieron su curso normal de los expedientes, tenían que ver con aparición de duplicación de actas, es decir, actas con deficiencias, y otras con todas las condiciones de normalidad estaban en expedientes para que avancen en la habilitación”. “Naturalmente al pasar de un acta a otra que tienen a las mismas fechas, firmas e intervinientes, tiene que darse a partir de algún pedido de reconocimiento de dinero”, confirmó.



Asimismo dijo sobre las empresas denunciantes, que hicieron efectiva la denuncia porque no salían sus habitaciones o había una demora y ellos contaban con documentación en el que se manifestaba haber presentado y no parecían en los procesos administrativos normales, explicó la funcionaria.



En el inicio de la investigación fueron siete inspectores involucrados, pero había personas en situación de contrato o Neike y ya no pertenecen a la Municipalidad. “Pero de planta permanente son cuatro”, afirmó. “Están suspendidos sin goce de haberes”.

Respecto de las empresas y contribuyentes que están a la espera de la habilitación, Miranda sostuvo “estamos en la instancia de continuar la habilitación por las vías correspondientes y hacer todas las verificaciones necesarias para alcanzar la habilitación como cualquier contribuyente o empresa”, puntualizó.



“La maniobra de colocar un acta normal, con todas las condiciones dentro de los expedientes, está siendo investigado de que si eran datos conocidos o no, o si el contribuyente favorecía por esos datos”, indicó.



Para finalizar la funcionaria municipal resaltó que “estos sucedía desde hace mucho tiempo porque nosotros empezamos la investigación apenas nos hicimos cargo de la gestión. En el mes de enero, empezó el rumor y aparecieron las denuncias de empresas y contribuyentes. Requirió un trabajo exhaustivo para detectar todas estas irregularidades, hasta que se instruyó el sumario. En el mes de octubre, el Intendente instruyó la instancia de suspensión sin goce de haberes y la instrucción paras las denuncias penales”, cerró.