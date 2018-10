Avanza el plan de simplificación para habilitaciones comerciales

Martes, 23 de octubre de 2018

Se repasó la agenda del trabajo mancomunado con el Gobierno nacional en pos de un nuevo sistema que permitirá a los empresarios locales habilitar sus negocios más rápidamente. Los trámites se realizarán de manera online.



“Nuestro objetivo es poner reglas claras, simples, justas y transparentes. Queremos que quienes quieren hacer las cosas bien tengan sus papeles en regla desde el primer momento”, aseguró el secretario de Simplificación Productiva de la Nación, Pedro Inchauspe, quien fue recibido este lunes por el intendente Eduardo Tassano.



El intendente Eduardo Tassano encabezó este lunes una reunión con funcionarios del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, quienes dieron detalles sobre los avances que vienen desarrollando junto a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) para la simplificación de habilitaciones comerciales, permisos y obras particulares.

“Nos juntamos con el intendente porque estamos trabajando en un proyecto que queremos lanzar a fin de año y que tiene que ver con hacerle la vida más fácil a todos los correntinos en todo lo que hace a habilitaciones comerciales, industriales y permisos”, aseguró el secretario de Simplificación Productiva de la Nación, Pedro Inchauspe.

La visita del funcionario del Ministerio de Producción y Trabajo nacional se da en el marco de la presentación junto al gobernador Gustavo Valdés de la plataforma digital para la implementación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) de Corrientes, como parte de la política de apoyo al desarrollo de las pymes y emprendedores.

“Nuestro objetivo es poner reglas claras, simples, justas y transparentes que permitan a los empresarios cumplirlas y conseguir sus habilitaciones más rápidamente. Nuestro rol como gobierno tiene que ser el de realizar fiscalizaciones para que se cumplan las reglas, y tener un régimen sancionatorio gradual para quienes no las cumplan. Queremos dejar de hacer pagar a justos por pecadores y que aquellos que hacen las cosas bien puedan tener los papeles en regla desde el primer momento”, aseguró Inchauspe.

Del encuentro participó además el secretario de Desarrollo Económico de la MCC, Juan Esteban Maldonado Yonna, quien remarcó: “Estamos trabajando fuertemente en la simplificación de los procesos de habilitaciones comerciales y estuvimos esta reunión para hacer un repaso de la agenda de trabajo. Establecimos fechas que van a ser prioritarias para este proceso, que no es de un día para el otro. En cuestiones de normativa y sistemas avanzamos mucho y estamos próximos a poder revolucionar el sistema de habilitaciones”.

En ese sentido, el funcionario explicó que “la simplificación no significa implementar un sistema online, sino que detrás de cada proceso hay personas que son parte, que se capacitan, y que son los principales promotores del cambio. Se puede generar un servicio a los ciudadanos que sea simple y entendiendo que el foco tiene que estar en brindar soluciones a los comercios”.

Inchauspe detalló que la modernización del sistema se circunscribe en el propósito de “desafiar la normativa; no usar al ciudadano de cadete, ni pedir información que ya está en el Estado”, para lo cual consideró menester “ponernos de acuerdo sistémicamente para compartir la información”.

“Todo esto además va a ser online, y eso va a mejorar el uso del tiempo para que los empresarios puedan dedicarse a generar más y mejor empleo”, resaltó el funcionario nacional.