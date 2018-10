Banfield rescató un punto ante Belgrano en Alberdi Martes, 23 de octubre de 2018 El Pirata ganaba y se encaminaba al regreso al triunfo, pero el equipo de Falcioni no se rindió y consiguió la igualdad en el quinto minuto de adición en el complemento. El resumen.

En una jugada increíble en el tiempo de descuento, Banfield le arrebató un empate a Belgrano por 1 a 1 en un encuentro de ida y vuelta que disputaron esta noche en el Barrio Alberdi por la novena fecha del torneo de la Superliga.



El Pirata se puso en ventaja con un gol de Jonás Aguirre, a los 45 minutos del primer tiempo, pero igualó Julián Carranza, en el quinto minuto adicionado al tiempo reglamentario en el complemento.



En Belgrano debutó como entrenador Diego Osella, tras la salida de Lucas Bernardi.



El primer tiempo fue de ida y vuelta con situaciones de gol ante los dos arcos, en gran medida porque la lluvia hizo que el trámite del partido fuera intenso y sin freno.



A los 15′ Dátolo exigió los reflejos de Rigamonti en un tiro libre que tenía destino de red, y la respuesta llegó un minuto más tarde cuando el Pirata llevó peligro con un disparo de Sequeira que Arboleda despejó al córner.



La iniciativa era de Belgrano, pero Banfield no se quedó esperando solamente y a los 22′ un centro de Gómez encontró la cabeza de Cvitanich y las manos de Rigamonti, y el rebote le quedó a Dátolo, pero el balón pegó en Guidara y salió desviado.



Casi en simultáneo, a los 24′, Lugo remató de afuera y Arboleda mandó el balón al córner de manera magnífica.



El partido parecía encaminarse al 0 a 0 parcial, pero Lugo robó el balón en mitad de cancha, habilitó a Suárez por la derecha y el centro al área lo encontró a Aguirre para abrir el marcador.



Para la segunda mitad, Julio Falcioni sacó a Dátolo y mandó a Carranza para darle algo más de profundidad al mediocampo, pero no logró ser muy eficiente en su objetivo.



El Celeste siguió siendo el que mantuvo el dominio del partido, al menos en la tendencia, pero las acciones de riesgo ante el arco de Arboleda fueron más espaciadas.



Banfield perdió el hilo conductor para poder asistir a Cvitanich, que peleó más de lo que jugó, y así se le fueron diluyendo sus opciones.



Pero claro, como Belgrano necesitaba mantener la diferencia se metió demasiado en su campo y el Taladro con más ímpetu que juego fue en busca del arco local.



En el final y luego de algunos centros y rebotes varios Carranza tuvo la chance de poder empatar, pero el balón se fue cerca.



En una jugada extraña, pero perfectamente cobrada por el árbitro Espinoza, Rigamonti retuvo el balón en su poder más tiempo que el reglamentario.



Cvitanich aprovechó la situación, tomó el balón, y cedió a Carranza, quien definió ante la pasividad de toda la defensa del conjunto visitante, para decretar el empate final.