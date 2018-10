Día de la Madre: las ventas cayeron un 13,3 por ciento

Lunes, 22 de octubre de 2018

A pesar de que hubo muchas promociones y ofertas todos los rubros finalizaron en baja. El ticket promedio en los comercios relevados fue de $800, un 19,4 % superior al año pasado.





Las ofertas y las promociones no fueron suficientes para sostener el nivel de ventas por el Día de la Madre. Este año, cayeron un 13,3% en comparación con el año pasado -medido en precios constantes- según el relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), que agrupa a los comercios minoristas.



Es la caída más alta de los últimos diez años: otros años con bajas fueron en 2008 (-10,5%), 2009 (-8,2%), 2014 (-3,5%) y 2016 (-4,8%).



“Se notó poco ánimo de consumo este año a pesar de que el mercado estuvo lleno de ofertas y hubo escasa compra rebote más allá del regalo”, sostuvo el informe de Came. Luego detalló: “Hubo promociones de todo tipo: 2x1, cuotas sin interés, descuentos, sorteos, vouchers de regalo. Eso permitió contener las ventas, que estuvieron muy frenadas hasta el sábado al mediodía, pero mostraron luego una tibia recuperación”.



Todos los rubros relevados finalizaron con caídas en las ventas. Las bajas más acentuadas ocurrieron en: artículos para el hogar y uso personal (-16,3%); joyerías y relojerías (-16%); artículos de informática, celulares, y electrónicos (-14,7%); librerías (-14,6%); calzados y marroquinería (-14,4%); servicios de estética, belleza y relajación (-14,3%); indumentaria y lencería (-12,5%); flores y plantas (-12,3%) y bazares (-13,1%).



En restaurantes y gastronomía, si se mide el sábado a la noche y las reservas de ayer domingo, la baja estimada fue del 10% frente al año pasado. “Incidió que el fin de semana anterior fue feriado y muchas familias se reunieron en esas mini vacaciones dejando este ramo con menos demanda y más familias almorzando o cenando en sus casas”, aclararon desde la entidad.



“El Día de la Madre mostró buen nivel de ventas frente a un fin de semana común, pero comparado con el año pasado se observa una caída”, contó Miguel Angel García Adise, del Centro Comercial de Santa Fe (Ccsf) y presidente de la Asociación Amigos de la Calle San Martín (Aacsm) de esa ciudad. Según el empresario, a nivel general se observa una reducción fuerte de las ventas y mucha preocupación en los comerciantes.



El relevamiento se realizó entre el jueves 18 y el sábado 20 de octubre y abarcó cerca de 1.000 comercios pequeños y medianos -en calles y avenidas comerciales- de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior del país, de los principales rubros que concentran la venta minorista de esa fecha.