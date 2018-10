El miércoles no habrá atención al público en el Banco Nación Martes, 23 de octubre de 2018 Lo confirmó el secretario de La Bancaria Corrientes, Juan Lezcano. Desde las 7, la entidad no abrirá sus puertas.





El secretario de La Bancaria Corrientes, Juan Lezcano, afirmó que este miércoles no atenderá al público el Banco Nación. “A través de un comunicado que recibimos de Bancaria Nacional hemos decidido acompañar este cese de actividades desde las 7 de la mañana, no va a haber ningún tipo de atención”, afirmó.



“Estamos sumamente preocupados por la decisión del gobierno nacional, ya había hecho una quita de ganancias del Banco Nación de 20 mil millones de pesos que se entregó al tesoro nacional para cubrir compromisos y en este nuevo presupuesto 2019 se prevé en el artículo 118 del proyecto, disponer un nuevo aplazamiento de 10 mil millones de pesos para cumplir con el FMI”, sostuvo.